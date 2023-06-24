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Hamdi Alkan'ın kızı Zeynep Alkan başına şal taktı, sosyal medya yıkıldı! Ata Demirer kayıtsız kalamadı

24.06.2023 15:20 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Ünlü yönetmen Hamdi Alkan ve oyuncu Canan Hoşgör’ün kızı olan Zeynep Alkan sosyal medyadaki paylaşımlarıyla adından sıkça söz ettiriyor. Geçtiğimiz günlerde memleketi Balıkesir Gönen'e giden ünlü isim buradan fotoğraflarını paylaştı. Zeynep Alkan başına şal takıp paylaşım yapınca olay oldu. Ata Demirer de kayıtsız kalamadı.

Hamdi Alkan'ın kızı Zeynep Alkan başına şal taktı, sosyal medya yıkıldı! Ata Demirer kayıtsız kalamadı

Hamdi Alkan'ın kızı Zeynep Alkan, hem özel hayatı hem de açıklamalarıyla gündemden düşmüyor. Sosyal medyayı aktif kullanan ünlü isim bu defa memleketi Balıkesir Gönen'den yaptığı paylaşımlarla dikkat çekti.

Başına şal takan Zeynep Alkan'ın bu paylaşımı adeta beğeni ve yorum yağmuruna tutuldu. Alkan'ın bu fotoğrafına ünlü komedyen Ata Demirer'de kayıtsız kalamadı.

Zeynep Alkan 2

Ünlü komedyen Demirer, fotoğrafın altına ''İşte Zeyno bu'' yorumunda bulunurken Alkan bu yoruma ''Özümüz her zaman'' şeklinde diyerek yanıt verdi.

yorumlar

Zeynep Alkan'ın bu gönderisine takipçileri ise; ''Doğallık kazanacak'', ''Her halinle güzelsin'', ''Maşallah bu ne tatlılık'' gibi yorumlar yaptılar.

Zeynep Alkan 3

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