Hamdi Alkan'ın kızı Zeynep Alkan başına şal taktı, sosyal medya yıkıldı! Ata Demirer kayıtsız kalamadı

Hamdi Alkan'ın kızı Zeynep Alkan, hem özel hayatı hem de açıklamalarıyla gündemden düşmüyor. Sosyal medyayı aktif kullanan ünlü isim bu defa memleketi Balıkesir Gönen'den yaptığı paylaşımlarla dikkat çekti.

Başına şal takan Zeynep Alkan'ın bu paylaşımı adeta beğeni ve yorum yağmuruna tutuldu. Alkan'ın bu fotoğrafına ünlü komedyen Ata Demirer'de kayıtsız kalamadı.

Ünlü komedyen Demirer, fotoğrafın altına ''İşte Zeyno bu'' yorumunda bulunurken Alkan bu yoruma ''Özümüz her zaman'' şeklinde diyerek yanıt verdi.

Zeynep Alkan'ın bu gönderisine takipçileri ise; ''Doğallık kazanacak'', ''Her halinle güzelsin'', ''Maşallah bu ne tatlılık'' gibi yorumlar yaptılar.



