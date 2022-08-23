MAGAZİN

  1. Haberler Haberler
  2. MAGAZİN
  3. Güncel
  4. Hamdi Alkan'ın kızı Zeynep Alkan "Ne renk iç çamaşırı giydin?" sorusuna verdiği yanıtla şaşkına çevirdi

Hamdi Alkan'ın kızı Zeynep Alkan "Ne renk iç çamaşırı giydin?" sorusuna verdiği yanıtla şaşkına çevirdi

23.08.2022 15:41 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Sosyal medya paylaşımlarıyla dikkat çeken Hamdi Alkan'ın kızı Zeynep Alkan katıldığı YouTube programında çok samimi cevaplar verdi. "Ne renk iç çamaşırı giydin?" sorusunu göstererek yanıtladı.

Sosyal medya paylaşımlarıyla dikkat çeken Hamdi Alkan'ın kızı Zeynep Alkan katıldığı YouTube programında çok samimi cevaplar verdi. "Ne renk iç çamaşırı giydin?" sorusunu göstererek yanıtladı.

Sunuculuğunu Emrah Günel’in Yaptığı "4000 TL Ödüllü Doğruluk Mu Cesaret Mi? Oyunu" isimli YouTube programına katılan Zeynep Alkan verdiği cevaplarla yine çok konuşulacak. Doğruluk gelen Alkan'a ne renk iç çamaşırı giydin diye soruldu. Alkan soruyu göstererek cevap verdi.

HABER.00_00_24_46.Still019 (1)

GÖSTEREREK CEVAP VERDİ

Sosyal medyada esprili tavırlarıyla dikkat çeken Zeynep Alkan katıldığı YouTube programında samimi davranışlarıyla dikkat çekti. "Ne renk iç çamaşırı giydin?" sorusunu göstererek yanıtlayan Alkan "Zaten ben bunu söylemek istiyordum" diyerek esprili yanıtıyla da dikkat çekti.

HABER.00_00_23_47.Still020

"HİÇBİR ŞEY GİYMEDİM"

Alt iç çamaşırını gösterdikten sonra üstü de göster diyen sunucu Emrah Günel'e "üste bir şey giymedim" diyerek yine son derece cesaretli bir yanıt verdi.
HABER.00_00_23_00.Still021 (1)

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Cenazede eski eş Açelya Akkoyun'nun zor anları!Cenazede eski eş Açelya Akkoyun'nun zor anları!
Usta oyuncunun ardından duygulandıran paylaşımlar: Güle güle git yıldızlaraUsta oyuncunun ardından duygulandıran paylaşımlar: Güle güle git yıldızlara
'Göğüslerini biraz daha göster!' yorumu çileden çıkardı! 'Göğüslerini biraz daha göster!' yorumu çileden çıkardı!
Anahtar Kelimeler:
Zeynep Alkan
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum

En Çok Okunan Haberler

Şaşkına çevirdi! "Annem Nijeryalı adamı temizlikçi diye eve alıp..."

Şaşkına çevirdi! "Annem Nijeryalı adamı temizlikçi diye eve alıp..."

Akdeniz sularında string bikinisiyle şov yaptı

Akdeniz sularında string bikinisiyle şov yaptı

'Alexander Sörloth transferi bitti!'

'Alexander Sörloth transferi bitti!'

'Hakem herhalde Galatasaraylı sandı'

'Hakem herhalde Galatasaraylı sandı'

AK Parti'de 'olağanüstü' toplantı kararı!

AK Parti'de 'olağanüstü' toplantı kararı!

Erdoğan'ın talimatı sonrası peş peşe indirim hamlesi!

Erdoğan'ın talimatı sonrası peş peşe indirim hamlesi!

İlginizi Çekebilir

''Tek kuruş ödemeden hayatımı yaşıyorum çünkü 'güzelim'!''

''Tek kuruş ödemeden hayatımı yaşıyorum çünkü 'güzelim'!''

Yeşilçam filmi gibi! Görme engelli kız gözleri açılınca...

Yeşilçam filmi gibi! Görme engelli kız gözleri açılınca...

Temizliğe vakit bulamayanlar için en iyi robot süpürgeler

Temizliğe vakit bulamayanlar için en iyi robot süpürgeler

Mumyalanmış kalbi savaş uçakları eşliğinde ülkeye giriş yaptı!

Mumyalanmış kalbi savaş uçakları eşliğinde ülkeye giriş yaptı!

Aşure yemeden önce bir kez daha düşünün

Aşure yemeden önce bir kez daha düşünün

Muhteşem kokularıyla baş döndüren en iyi erkek parfümleri

Muhteşem kokularıyla baş döndüren en iyi erkek parfümleri

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
Facebook'da Takip Et Twitter'da Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.