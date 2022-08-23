Hamdi Alkan'ın kızı Zeynep Alkan "Ne renk iç çamaşırı giydin?" sorusuna verdiği yanıtla şaşkına çevirdi

Sosyal medya paylaşımlarıyla dikkat çeken Hamdi Alkan'ın kızı Zeynep Alkan katıldığı YouTube programında çok samimi cevaplar verdi. "Ne renk iç çamaşırı giydin?" sorusunu göstererek yanıtladı.

Sunuculuğunu Emrah Günel’in Yaptığı "4000 TL Ödüllü Doğruluk Mu Cesaret Mi? Oyunu" isimli YouTube programına katılan Zeynep Alkan verdiği cevaplarla yine çok konuşulacak. Doğruluk gelen Alkan'a ne renk iç çamaşırı giydin diye soruldu. Alkan soruyu göstererek cevap verdi.

GÖSTEREREK CEVAP VERDİ

Sosyal medyada esprili tavırlarıyla dikkat çeken Zeynep Alkan katıldığı YouTube programında samimi davranışlarıyla dikkat çekti. "Ne renk iç çamaşırı giydin?" sorusunu göstererek yanıtlayan Alkan "Zaten ben bunu söylemek istiyordum" diyerek esprili yanıtıyla da dikkat çekti.

"HİÇBİR ŞEY GİYMEDİM"

Alt iç çamaşırını gösterdikten sonra üstü de göster diyen sunucu Emrah Günel'e "üste bir şey giymedim" diyerek yine son derece cesaretli bir yanıt verdi.





