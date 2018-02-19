MAGAZİN

Hamdi Alkan'ın kızı Zeynep'ten çılgın dans şov!

MAGAZİN HABERLERİ  | 19.02.2018 20:49 | Son Güncelleme

Sosyal medyada yaptığı her paylaşımı olay olan oyuncu Hamdi Alkan'ın kızı Zeynep Alkan yine konuşulmayı başardı. Zeynep Alkan, dans ettiği videoyu Instagram'dan paylaşır paylaşmaz binlerce beğeni aldıyuncu Hamdi Alkan ve Canan Hoşgör'ün kızları Zeynep Alkan, sosyal medyada yine konuşulmayı başardı.

Hamdi Alkan'ın kızı Zeynep'ten çılgın dans şov!

Zeynep Alkan çılgınlar gibi dans ettiği videoyu Instagram hesabından paylaştı. İlginç dansıyla beğeni toplayan Zeynep Alkan'ın fiziğinin güzelliği herkesin dikkatini çekti.

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Okuyucu Yorumları 6 yorum
gençler iyice kafayı yedi artık
Allah Akıl fikir versin...
Ne dansı Allah aşkına cin çarpmış gibi saçma sapan hareketler yapıyor nasıl bi psikolijiyse artık yazık ????
bacaklar çirkin dans kötü.
Meşhur olma çabaları..
Maşallah
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