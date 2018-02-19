Hamdi Alkan'ın kızı Zeynep'ten çılgın dans şov!

Sosyal medyada yaptığı her paylaşımı olay olan oyuncu Hamdi Alkan'ın kızı Zeynep Alkan yine konuşulmayı başardı. Zeynep Alkan, dans ettiği videoyu Instagram'dan paylaşır paylaşmaz binlerce beğeni aldıyuncu Hamdi Alkan ve Canan Hoşgör'ün kızları Zeynep Alkan, sosyal medyada yine konuşulmayı başardı.
YORUM YAP6
Zeynep Alkan çılgınlar gibi dans ettiği videoyu Instagram hesabından paylaştı. İlginç dansıyla beğeni toplayan Zeynep Alkan'ın fiziğinin güzelliği herkesin dikkatini çekti.
Okuyucu Yorumları 6 yorum