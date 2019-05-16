Mynet Trend

Hamile eşini 7 yerinden bıçakladı iddiası!

ege.yildirim ege.yildirim
GÜNDEM  | 16.05.2019 20:09 | Son Güncelleme

İzmir'de yaşayan Cavit A.'nın (25), kendisinden boşanmak isteyen 4 aylık hamile eşi S.A.'yı 'Seni kahvaltıya götüreceğim' diyerek, bindirdiği otomobili dağlık alana çekip, 7 yerinden bıçakladığı öne sürüldü. S.A. ve bebeğinin sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi. S.A.'nın annesi, bir süredir uyuşturucu kullandığını iddia ettiği Cavit A.'nın, son dönemde halüsinasyon görüp, gereksiz kıskançlıklar yaptığını, 3 hafta önce de S.A.'nın parmağını kırdığını söyledi.

Hamile eşini 7 yerinden bıçakladı iddiası!

Olay, öğle saatlerinde, Balçova'da meydana geldi. Araç kiralama işiyle uğraşan 1 yıllık eşi Cavit A.'dan boşanmak isteyen; ancak tehdit ve baskı yüzünden boşanamadığı öne sürülen, 4 aylık hamile S.A., iddiaya göre, 'Seni kahvaltıya götüreceğim' diyen kocasının otomobiline bindi. Çift, Yeşilyurt semtindeki evden çıkıp, araca bindi. Cavit A., otomobili Balçova'daki dağlık alanda durdurdu ve S.A.'ya saldırmaya başladı. S.A.'yı döven Cavit A., daha sonra boynu dahil 7 yerinden bıçakladı. Cavit A., ardından hamile eşinin olay yerinde bırakıp, otomobille kaçtı. S.A.'nın yardım çığlığını duyan çevreden biri, sağlık ve polis ekiplerine haber verdi. İhbar üzerine gelen sağlık görevlileri, S.A.'yı ambulansla Dokuz Eylül Üniversitesi Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırdı. Acil serviste ilk müdahalesi yapılan ve hayati tehlikesi bulunmadığı belirlenen hamile kadın, daha sonra Kadın Doğum Servisi'ne sevk edildi. Burada yapılan kontrollerde, 4 aylık erkek bebeğin sağlık durumunun da iyi olduğu belirlendi.

'OLMAYAN ŞEYLER GÖRMEYE BAŞLADI'

S.A.'nın annesi, "Kızım, evlenmeden önce bu insanla 7 yıl arkadaşlık yaptı. Her şey sorunsuzdu. Son zamanlarda uyuşturucu kullanmaya ve olmayan şeyleri görmeye başladı. Eve birilerinin girdiğini söyleyip, gereksiz kıskançlık yapıyordu. 3 hafta önce de gereksiz kıskançlık yüzünden tartışma çıkardı ve kızımın parmağını kırdı. Kızım, polise giderek, şikayetçi oldu. En kısa zamanda yakalanıp, mümkün olan en büyük cezayı almasını istiyorum" diye konuştu.

Polis, Cavit A.'nın yakalanması için çalışmalarını sürdürüyor. (DHA)

Yaz aylarında şık ve trend olmanın ipuçlarıYaz aylarında şık ve trend olmanın ipuçları
Dikkat! Meteoroloji o bölgeleri uyardıDikkat! Meteoroloji o bölgeleri uyardı
Doktorları bile şoke eden olay! Motosikletin ayaklığı bacağına saplandıDoktorları bile şoke eden olay! Motosikletin ayaklığı bacağına saplandı
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
izmir nişanlı

En Çok Okunan Trend Haberler

Ankara Büyükşehir Belediyesi'nden suç duyurusu

Ankara Büyükşehir Belediyesi'nden suç duyurusu

Baba konuştu mahkeme salonu buz kesti! Korkunç detaylar ortaya çıktı

Baba konuştu mahkeme salonu buz kesti! Korkunç detaylar ortaya çıktı

İGDAŞ'tan Fatih Portakal'ın 'fatura' paylaşımına yanıt

İGDAŞ'tan Fatih Portakal'ın 'fatura' paylaşımına yanıt

Ev sahipleri dikkat! Bunu yapmayan evini kiraya veremeyecek

Ev sahipleri dikkat! Bunu yapmayan evini kiraya veremeyecek

İlginizi Çekebilir

Güneş gözlüklerinde %60’a varan indirimleri kaçırmayın!

Güneş gözlüklerinde %60’a varan indirimleri kaçırmayın!

Akıllara durgunluk veren olay! Her yerde aranıyor

Akıllara durgunluk veren olay! Her yerde aranıyor

Trendyol’da en çok fiyatı düşen ürünleri sizin için araştırdık!

Trendyol’da en çok fiyatı düşen ürünleri sizin için araştırdık!

Kardeş kavgası acı bitti! Yanlışlıkla yengesini öldürdüğünü zannedince...

Kardeş kavgası acı bitti! Yanlışlıkla yengesini öldürdüğünü zannedince...

Gönül ilişkisi kurup zorla fuhuş yaptırdılar

Gönül ilişkisi kurup zorla fuhuş yaptırdılar

Okuyucu Yorumları 2 yorum
4 aylık hamile kadın neden boşanmak ister madem geçinemiyorfun niye hamile kaldın. allah yardımcıları olsun her ikisininde
kadının tehlikelisinden şeytan korkar
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Meteorolojiden sağanak ve sis uyarısı

Dikkat! Meteoroloji o bölgeleri uyardı

İzmir'de doktorları şoke eden olay! Motosikletin ayaklığı bacağına saplandı

Doktorları bile şoke eden olay! Motosikletin ayaklığı bacağına saplandı

Baba konuştu mahkeme salonu buz kesti! Korkunç detaylar ortaya çıktı

Baba konuştu mahkeme salonu buz kesti! Korkunç detaylar ortaya çıktı

İstanbul Bayrampaşa'da, otomobilin iki kapısını 3 dakikada çaldılar

Sadece üç dakika sürdü! 'Hala gülüyorum çünkü çok komik bir durum'

Trafikte cam yerine arka kapıyı açarak serinledi!

Trafikte cam yerine arka kapıyı açtı!

'İlk mimari projeyi kırlangıçlar çizdi'

Mağarada yaşayan insanlar bu fikri bakın nereden almış!

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.