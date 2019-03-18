Hamile kalırsa dünyada bir ilk yaşanacak!

Bursa'da yaşayan 35 yaşındaki serebral palsi hastası Canan Aykanat, bu günlerde, vücudunda taşımış olduğu beyin pili ile anne olmak için ameliyat masasına yatacak. Özel bir hastanede çalışan Aykanat, aynı zamanda ENKADER Engelli Kadınlar Derneği’nin de başkanlığını yapıyor. Henüz daha 4 yaşındayken rahatsızlanıp serebral palsi hastalığına yakalanan genç kadın yıllardır hastalığıyla mücadele ederken, aynı zamanda da günlük hayatına devam ediyor. Hastalığı hakkında konuşan genç kadın, bugünlerde anne olmak için geçireceği ameliyata hazırlanıyor. BU OLAYDAN DOLAYI "İLK GENÇ HASTA" OLARAK ANILIYOR



Canan Aykanat, "Hastalığımın teşhisi 4 yaşındayken koyuldu. Hastalığımın ismi serebral palsi, ama distoni olarak geçiyor. Yani bütün vücudumda kasılmalar var. İlk 4 yaşındayken boyun bölgemde başladı, daha sonra bütün vücudumda ilerledi. Eskiden konuşamıyordum. Konuştuğumda ne dediğim anlaşılmıyordu. Çeşitli tedaviler görmüştüm önceki yıllarda, ama çok etkili olmadığı gibi hastalığım ilerlemeye devam etti. 2017’de bir ameliyat geçirdim ve o ameliyat ile hastalığımın ilerlemesi durduruldu. O ameliyatla derin beyin simülatörü yani beyin pili takıldı. Bu pilin takılmasında yaş sınırı vardır. 50-55 aralıkları. Bu sebeple de Türkiye’de ilk genç hasta olarak bana takılmış oldu" dedi.

DÜNYADA BİR İLK OLACAK



Anne olmak için karnındaki pilin bulunduğu yerden alınarak göğüs bölgesinde bir yere takılması için ameliyat olacağını söyleyen genç kadın, hamile kalırsa dünyada beyin pili takılı olarak doğum yapan ilk kadın olacağını söyledi. Aykanat, "Pil daha önce göğsüme takılmıştı, sonra orada durmayınca karnıma aldılar, fakat anne olmak istediğim için şimdi yakın zamanda gerçekleştireceğim operasyonla karnımdan alınıp kalbime doğru bir yere takılacak. Eğer nasip kısmet olursa bu işlemden sonra gebe kalırsam bu da dünyada bir ilk olacak. Çünkü böyle benim gibi beyin pili takılı olan hastalarda gebelik oranı hiç yokmuş. Ben de dünyada bir ilk olacağım inşallah" diye konuştu. "BEN ANNE OLMAK İÇİN BU OPERASYONU GEÇİRECEĞİM"



Ameliyat öncesi yaşadığı heyecanı anlatan genç kadın, anne olmanın her kadının hakkı olduğunu belirterek, "Anne olmak her kadının hakkı biliyorsunuz. Engelli olunca daha farklı gözle bakılıyor hatta zorlukları da olabiliyor aman zaman ama engelli olmak anne olmaya bir engel değildir hiçbir zaman. Ben de anne olmak için bu operasyonu geçireceğim. Şimdilik her şey yolunda ve bu operasyon da hayırlısıyla atlatırsam her şeyin daha da güzel olacağına inanıyorum inşallah” dedi.