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Hamile kalmak isteyenlerin tercih ettiği balıklar: Somon ve turna

Eren Kuyucubaşı Eren Kuyucubaşı
KEŞFET HABERLERİ  | 28.05.2018 16:17 | Son Güncelleme

Harvard Üniversitesi'nde yapılan araştırma sonucu; düzenli deniz ürünleri tüketen çiftler hem daha çok seks yapıyor hem de daha çabuk çocuk sahibi oluyorlar.

Hamile kalmak isteyenlerin tercih ettiği balıklar: Somon ve turna

Kadın Hastalıkları Doğum ve Tüp Bebek Uzmanı Op. Dr. Betül Görgen, yapılan çalışma için şu açıklamalarda bulundu:

Gebelik şansı %92

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“Çalışma için Michigan ve Teksas’tan 500 çift bir yıl boyunca izlemeye alındı. Deniz ürünü tüketimi ve gebe kalma süresi arasındaki ilişkiyi saptamak için katılımcılar günlük olarak besin tüketimlerini ve cinsel aktivitelerini kaydettiler.

Sonuçlar göstermiştir ki, haftada iki kereden fazla deniz ürünü tüketen çiftlerin gebeliğe ulaşması yüzde 92 iken daha az deniz ürünü tüketen çiftlerde bu oran yüzde 79’da kaldı. Ayrıca deniz ürünleri tüketen çiftlerin cinsel birliktelik oranı, diğer çiftlere göre yüzde 22 daha fazlaydı. Çiftler aynı gün deniz ürünü tükettiğinde diğer çiftlerden yüzde 39 daha sık cinsel birliktelik yaşadılar."

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Daha önceki yapılan çalışmalarda yine omega 3'ün doğurganlık seviyesini artırdığını ve hamile kalma süresini hızlandırdığını ortaya koymuşlardı. Aynı zamanda somon ve tuna balığı tüketimi kaliteli sperm oluşumunu etkileyen en önemli faktörlerden biri.

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Gebelik sürecince kadınlar kadar erkeklerin de deniz ürünleri tüketmesi gerekiyor. Somon ve tunanın yanı sıra midye de sperm kalitesi açısından son derece önemli.

Balık içerisindeki civaya dikkat!

Vitamin ve mineral açısından oldukça zengin olan deniz ürünlerinde bol miktarda civa bulunur. Bu sebeple civa oranı düşük balıkları tercih etmeniz sağlığınız açısından daha önemlidir.

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