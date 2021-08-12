Hamile olan Ashley Graham minik bikinisiyle poz verdi

Moda dünyasının ilk büyük beden modeli Ashley Graham ikinci kez anne olmak için gün sayıyor.

Kısa süre önce ilk bebeğini kucağına alan Ashley Graham geçtiğimiz günlerde hamile olduğunu çıplak fotoğraflarla duyurmuştu. Graham yeni pozlarıyla da hayranlarının dikkatini çekmeyi başardı.

Değişen vücudunu göstermek için bikini giyen Graham'a bikinisi küçük geldi.

Hamileliği hakkında konuşan Ashley Graham, süreç boyunca eskisi gibi hissetmediğini ve vücudunun kontrolünü kaybettiğini dile getirdi.



