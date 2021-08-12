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Hamile olan Ashley Graham minik bikinisiyle poz verdi

12.08.2021 15:30 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Podyumda ve moda camiasında kalıpları kıran ve ‘Bedensel pozitivizmin’ öncüsü olan Ashley Graham ikinci kez hamile. Graham minicik bikisiniyle poz verip değişen bedenini takipçilerine gösterdi.

Hamile olan Ashley Graham minik bikinisiyle poz verdi

Moda dünyasının ilk büyük beden modeli Ashley Graham ikinci kez anne olmak için gün sayıyor.

Kısa süre önce ilk bebeğini kucağına alan Ashley Graham geçtiğimiz günlerde hamile olduğunu çıplak fotoğraflarla duyurmuştu. Graham yeni pozlarıyla da hayranlarının dikkatini çekmeyi başardı.

İkinci kez hamile olan Ashley Graham'dan tatil pozlarıİkinci kez hamile olan Ashley Graham'dan tatil pozları

Değişen vücudunu göstermek için bikini giyen Graham'a bikinisi küçük geldi.

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Hamileliği hakkında konuşan Ashley Graham, süreç boyunca eskisi gibi hissetmediğini ve vücudunun kontrolünü kaybettiğini dile getirdi.


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Anahtar Kelimeler:
Ashley Graham
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