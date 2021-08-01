İkinci kez hamile olan Ashley Graham'dan tatil pozları

Moda dünyasının ilk büyük beden modeli Ashley Graham ikinci kez hamile. Kısa süre önce ilk bebeğini kucağına alan Ashley Graham geçtiğimiz günlerde hamile olduğunu çıplak fotoğraflarla duyurdu.

Podyumda ve moda camiasında kalıpları kıran ve ‘Bedensel pozitivizmin’ öncüsü olan Graham, eşi Justin Ervin ile birlikte Miami'de tatil yapıyor.

Büyüyen karnını her fırsatta sergilemeyi seven ünlü model tatil pozlarıyla dikkat çekti.

Graham'ın hayranları cesur pozlara beğeni yağdırdı.



