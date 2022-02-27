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Hamile olan Seray Sever doğum gününde üzen haberi paylaştı! "Entübe olarak sağlık mücadelesi veren..."

27.02.2022 08:53 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

İkiz bebeklerini kucağına almak için gün sayan Seray Sever doğum gününde üzen haberi takipçileriyle paylaştı. Ev haliyle pastasını üfleyen Seray Sever babasının entübe edildiğini duyurdu. Seray Sever "Doğum günüm ilk defa mübarek Miraç Kandili'ne denk geldi. Tüm dualarım şu an entübe olarak sağlık mücadelesi veren canım babam için" dedi.

Hamile olan Seray Sever doğum gününde üzen haberi paylaştı! "Entübe olarak sağlık mücadelesi veren..."

Hamile olan ve hamilelik sürecini evde dinlenerek geçiren Seray Sever doğum gününü kutlarken üzen haberi de takipçileriyle paylaştı. Kendisinden 10 yaş küçük eşiyle pozlarını paylaşan Sever'e 'Geçmiş olsun' yorumları yağdı.

Ev haliyle pasta keserken fotoğraflarını paylaşan Seray Sever fotoğrafın altına şu notu düştü:

"Bugün 27 Şubat… Doğum günüm ilk defa mübarek Miraç Kandili'ne denk geldi. Tüm dualarım şu an hastanede entübe olarak sağlık mücadelesi veren canım babamın eskisinden de sağlıklı olarak aramıza dönmesi ve 74 yaşında heyecanla beklediği torun sevgisini yaşaması için.

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Rabbim sen her şeye kadirsin. Ol dersin olur. Lütfunla, kolaylıkla, sağlıkla, hayırlısıyla bebeklerimizi kucağımıza almayı nasip et. Canım babamı bize ve torunlarına bağışla. Dileğim bu mübarek günde tüm hastalara şifa, dertlilere deva, dualarımızın kabulü yüce katında. İstanbul’da ev istirahatinde olduğum için ve mevcut durumlardan dolayı ev halimizle pastamızı kestik.

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Canım kocam ve ailem ve dostlarım iyi ki varsınız. Her şeyin başı sağlık. Allah'ım hepimizi her türlü hastalıktan, acıdan, kötülükten, üzüntüden, dertten korusun. Savaşlar bitsin. Maddi manevi ferahlık, bolluk bereket gelsin. İnsanların yüzü gülsün. Miraç Kandilimiz mübarek olsun."

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Seray Sever
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