Hamileliği Kylie Jenner’ı durdurmadı! Çırılçıplak kamera karşısına geçti

En genç milyarderler listesine adını yazdıran Kylie Jenner, Cadılar Bayramına özel bir tanıtım videosu için kamera karşısına geçti.

24 yaşındaki kozmetik kraliçesi, tanıtım videosu için Elm Sokağında Kabusu’nun korkutucu karakteri Freddy Krueger’dan ilham aldı.

Şeytani bir görüntü için elinden geleni yapan genç milyarder, çırılçıplak soyunarak tüm vücudunu yapay kana buladı. Kylie Jenner son fotoğrafında, Freddy Krueger’ın derisine benzeyen bir tulumla poz verdi.

İKİNCİ ÇOCUĞUNU BEKLİYOR

Kylie Jenner, eylül başında paylaştığı bir videoyla ikinci çocuğuna hamile olduğunu duyurmuştu. Sevgilisi Travis Scott’tan hamile olan Kylie Jenner, ilk çocukları Stormi’yi 2018 yılında kucağına almıştı.





