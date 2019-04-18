Hamilelikte kesinlikle ağzınıza sürmemeniz gereken 10 yiyecek

Sevgili anne adayları, 9 aylık maratonda düzeniniz biraz değişecek ve yeni hayata merhaba demek için hazırlanacaksınız. Gebelikte kendinizi ve bebişinizi korumak için yemeniz gereken besinlerin yanı sıra neleri yemeyeceğiniz de son derece önemli. Şimdiden kalemi, kağıdı hazırlayın. Detayları şuraya bırakıyoruz... Küflü ya da pastörize edilmemiş peynirler

Pastörize edilmmemiş sütten yapılan peynirler; erken doğum ya da düşük yapmaya neden olabilir. Bunun sebebi de o peynirlerin listeria adlı bakteriyi içermesidir. Küflü ve pastörize edilmemiş peynirler uzak durmanız gereken yiyeceklerin başında gelir, aman dikkat diyoruz. Az pişmiş ya da çiğ et

Az pişmiş ve çiğ etlerde toksoplazma riski bulunur, kesinlikle uzak durmalısınız. Doğum kusurlarına ve hatta düşüğe sebep olabilir. Yediğiniz et ve tavukların iyi pişmesine, pişirilmesine dikkat edin. Hiç pembelik kalmaması gerekiyor. Füme, isli ya da pastırma tarzı yiyecekleri 9 ay boyunca tüketmemelisiniz. Az pişmiş ya da çiğ yumurta

Salmonella bakterisi içeren az pişmiş yumurta, bağırsak rahatsızlıklarına, gıda zehirlenmelerine neden olabilir. Az pişmiş yumurtadan uzak durmakta fayda var sevgili okur.

İşlem görmüş etler

Fazla işlem görmüş ürünler, mikrop içerebilirler. Ayrıca bu yiyeceklerin sodyum oranı da yüksektir. Şişkinlik, kabızlık, hazımsızlık gibi sağlık problemlerine neden olabilirler. Sucuk, salam, sosis gibi işlenmiş etlerden uzak durun. Asitli içecekler

Şekerli, asitli ve hatta kutu meyve sularını da tüketmemelisiniz. Canınız meşrubat istediğinde doğal olanları tercih edin ya da evde kendiniz sıkın. Doktor onayı olmayan bitki çayları

Bitki çayları hamilelik sürecinde sizleri sıkıntıya düşürebilir. Bu her bitki çayı için geçerli değil tabii. Sadece doktorunuzun onay verdiği bitki çaylarını tüketebilirsiniz. Bazı bitkiler rahim kasılmalarına neden olabilir ve doğum anomalilerine sebep verebilir. Bitki çayı tüketmeden önce muhakkak doktorunuza danışmalısınız. Kahve

Kafeinin fazla alınması hamilelikte sıkıntılara neden olabilir. Fetüsün gelişimini kötü etkileyebilir. Bu yüzden tüketimini sınırlandırmanız ya da 9 ay boyunca içmemeniz gerekebilir. Öncelikle doktorunuza danışarak tüketim miktarını beraber belirleyebilirsiniz. Soya ürünleri Soyalı ürünleri gebelikte tüketmeyin. Genetiğiyle oynanmış enzimler hamilelikte oldukça risklidir.