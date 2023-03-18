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Hamileyken linç edilmişti! Ünlü sunucu Ezgi Sertel'in babasına vedası yürekleri sızlattı

18.03.2023 21:43 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Sunduğu yemek programlarıyla ünlenen Ezgi Sertel, uzun bir süredir ortalıklarda görünmüyordu. İkiz bebekler dünyaya getiren ünlü sunucu, o dönem kendisine yapılan linçlerden çok etkilendiğini söylemişti. Sertel, uzun aradan sonra acı bir haberle gündeme geldi. Ünlü sunucu babasını kaybettiğini duyurdu.

Hamileyken linç edilmişti! Ünlü sunucu Ezgi Sertel'in babasına vedası yürekleri sızlattı

Ezgi Sertel, önce sunduğu yemek programından sonra da hamilelikte aldığı kilolarla sosyal medyada adeta linç edilmişti. Arka Sokaklar dizisinde Hakan Komiser karakterine hayat vermiş olan Ozan Çobanoğlu ile evli olan ünlü sunucu bugün, babasını kaybettiğini açıkladı. Sunucunun babasına vedası yürek sızlattı.

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"BU NASIL BİR ACI..."

Babasını kaybetmenin acısını yaşayan ünlü sunucunun vedası görenleri oldukça üzdü. Sertel Instagram hesabında yaptığı paylaşımda:

"Benim biricik canım babamı kaybettik... Bu nasıl bir acı... Allahım mekanını cennet eylesin güzel yürekli, temiz kalpli babamın... Babam seni çooookkk özleyeceğim. (Cenazesi yarın öğle namazına müteakip Safranbolu Aile Mezarlığı'na defnedilecektir.)" dedi.

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HAMİLEYKEN LİNÇ EDİLMİŞTİ

Ezgi Sertel ikiz bebek beklediği dönemde sosyal medyadan adeta linç yemişti. Hamilelikte aldığı kilolar nedeniyle yoğun bir şekilde kötü yorumlara maruz kalan sunucu, o dönemleri şöyle anlatımıştı:

"Son iki ay yatarak geçirdiğim için hiç hamilelik fotoğrafım yoktu. Ben de çekilmek istedim. Hazırladılar beni birkaç poz çektiler, onları da paylaşmak istedim. O fotoğraflardan sonra ‘burnu büyümüş’ dediler. Bu tarz kötü yorumlar hep geldi.

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En çok canımı yakan yorum ‘hamilelik insana yakışır, ama bu kadar çirkinini ilk kez görüyorum’ mesajı beni çok üzdü. Allah ıslah etsin, bunun vebali var. Birisi yazmış ‘kadının sütü kesilse ne yapacaksınız?’ diye. Ben yeni doğum yapmışım ‘kilomu vereyim’ derdinde değilim."

EŞİ DE ÜNLÜ ÇIKTI

Ezgi Sertel'in eşi de ünlü çıktı. Sertel'in eşi Arka Sokaklar dizisinde Komiser Hakan'a hayat veren Ozan Çobanoğlu'dur. Çobanoğlu, Arka Sokaklar dizisinin dışında da birçok projede yer aldı.

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İkiz erkek çocuk babası olan Ozan Çobanoğlu Dila Hanım, Galip Derviş, Küçük Ağa ve Bir Deniz Hikayesi projelerinde de rol almıştır.

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