Hamileyken nikah masasına oturan Ece Ronay'dan Rihanna tepkisi: ''Zengine hayırlı olsun, fakire zina yapmış''

2 aylık hamileyken nişanlısı Mehmet Bilir ile evlenen ünlü şarkıcı Ece Ronay, Rihanna'nın hamileliğinin, sosyal medyada coşkuyla karşılanmasını ti'ye aldı.

Mehmet Ali Erbil'in kendisini taciz ettiği yönündeki iddialarla magazin gündemini sarsan Ece Ronay, geçtiğimiz ay nişanlısı Mehmet Bilir ile ani bir şekilde nikah masasına oturmuştu. Hamile olduğunu ve erkek bebek beklediğini duyuran Ece Ronay'a eleştiri yağmıştı.

''ZİNACI RİHANNA''

Ece Ronay, Rihanna'nın hamilelik pozlarına yaptığı yorumlarla dikkat çekti. Ronay, ''Zinacı Rihanna'', ''Zengine hayırlı olsun, fakire de zina yapmış imansız' derler Möge Abla'' ve ''Nikah yapmayacak mısın Rihanna'' gibi ifadeler kullandı.

''ÇATALLI YILAN DİLİNDEN KORUSUN''

Ronay, bir sonraki paylaşımında, geçmişte kendisini sert bir şekilde eleştiren Seren Serengil ve Bircan Bali hakkında konuştu. Ünlü şarkıcı, ''Allah seni yarın Seren'le Birco'nun çatallı yılan dilinden korusun Rihanna kardeşim'' dedi.

Ece Ronay, 'Git Çatla' şarkısının klibinde yer alan Mehmet Ali Erbil'in kendisini taciz ettiğini öne sürmüş ve Erbil'in mesajlarını ifşa etmişti. Taciz iddialarıyla magazin gündemine bomba gibi düşen Mehmet Ali Erbil ise telefonunun asistanında olduğunu belirterek ''Z kuşağının tuzağına düştüm'' ifadelerini kullanmıştı.

NİŞANLISI, MEHMET ALİ ERBİL İLE BULUŞTU

Erbil, daha sonra Ece Ronay'ın nişanlısıyla bir araya gelerek video yayınlamış, meselenin çözüldüğünü anlatmıştı. Ece Ronay'ın nişanlısı Mehmet Bilir, ''Ece'nin devamlı geçmişiyle yargılanması beni rahatsız ediyordu'' diyerek, konunun artık kapanması için Mehmet Ali Erbil ile bir araya geldiğini dile getirmişti.



