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Hamilton kupasını aldı

DİĞER SPORLAR HABERLERİ  | 15.11.2020 15:56 | Son Güncelleme

Formula 1 DHL Türkiye Grand Prix'sinde ilk 3'e giren pilotlara kupalarını TBMM Başkanı Mustafa Şentop verdi. Intercity İstanbul Park Pisti'nde düzenlenen yarış sonrası yapılan törende Mustafa Şentop, birinci olan Mercedes pilotu Lewis Hamilton, ikinci sıradaki Racing Point sürücüsü Sergio Perez ve üçüncülüğü alan Ferrari'den Sebastian Vettel'e kupalarını takdim etti. Kupa töreninden sonra büyük sevinç yaşayan pilotlar, podyuma çıkmalarını kutladı.

Hamilton kupasını aldı

9 yıl aradan sonra İstanbul’da düzenlenen Formula 1’de podyum elde eden pilotlar kupalarını aldı. Formula 1’de sezonun 14. yarışı Mercedes takımından Lewis Hamilton’ın zaferi ile sonuçlandı.

Hamilton aynı zamanda kariyerinin 7. şampiyonluğunu ilan etti. Hamilton, yarışı ikinci tamamlayan Sergio Perez (Racing Point) ve Sebastian Vettel (Ferrari) ile birlikte kupasını aldı. Podyuma çıkan pilotlara kupalarını Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanı Mustafa Şentop teslim etti.


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