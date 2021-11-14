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Hamit Altıntop: Daha yolun başındayız

14.11.2021 18:17 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Türkiye Futbol Federasyonu A Milli Takım'dan sorumlu yöneticisi Hamit Altıntop, Karadağ ile oynanacak maç öncesi açıklamalarda bulundu.

Hamit Altıntop: Daha yolun başındayız

A Milli Takım, Karadağ ile deplasmanda oynanacak maç öncesinde Podgorica'ya gitti. Türkiye Futbol Federasyonu A Milli Takım'dan sorumlu yöneticisi Hamit Altıntop, Karadağ ile oynanacak mücadele öncesi TRT Spor'a açıklamalarda bulundu.

Hamilt Altıntop, "Değişiklikler zaman alacak demiştik. Daha yolun başındayız. Karadağ maçı öncesi dün akşam yemeğinde, "Bunun keyfini çıkarmak lazım, gurur da duyabiliriz ama herkes mütevazı olmalı" dedim. Kararlı bir şekilde hiçbir detayı atlamadan Karadağ'a hazırlanacağız" dedi.

"Mütevazılığı korumak lazım. Kesinlikle kararlıyız" diyen Altıntop, "Değerleri koruyabilirsek, yeteneğimizi sahaya yansıtabilirsek çok iyi bir skor alacağımızı düşünüyorum. Biz işimizi yaptıktan sonra diğer maçlara bakabiliriz. Allah her şeye kadirdir" ifadelerini kullandı.

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Anahtar Kelimeler:
Türkiye Milli Futbol Takımı
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