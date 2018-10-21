Hamit Altıntop: Galatasaray, Schalke karşısında bir adım önde

Yakın zamanda olmasa da futbola geri dönmek istediğini dile getiren Altıntop, "Futbolun içinde kalmak istiyorum ama hangi alanda olacağına şu an karar vermek istemiyorum. Şu an futbolu biraz uzaktan izliyorum. Futbol bizim sevdamız. Futbol yeri geldi anamız, babamız oldu. Bunu zaman gösterecek" diye konuştu.

"FATİH TERİM'İN HEDEFİ HER ZAMAN ŞAMPİYONLAR LİGİ ŞAMPİYONLUĞU"

Galatasaray'ın UEFA Şampiyonlar Ligi'ndeki performansını da değerlendiren Altıntop, "UEFA Şampiyonlar Ligi hayalini iyi değerlendirmek lazım. Fatih hocanın öyle bir hedefi olduğunu her zaman biliyoruz ama bu sene için öyle bir hedefi olduğunu tahmin etmiyorum. Galatasaray'ın iç sahada taraftarıyla beraber her zaman favori olduğuna inanıyorum. Ama son maçlarda yaşanan sakatlıklar ve Finansal Fair Play gelişmeleri nedeniyle biraz kısıtlı hamleler yapılmasından dolayı bu sene Galatasaray camiası için zorlu bir süreç oluyor. Biz de yakından takip ediyoruz ve maçları heyecanla izliyoruz" dedi.

"BAŞAKŞEHİR'İN DEVAMLILIĞI, BEŞİKTAŞ'IN KALİTESİ VAR"