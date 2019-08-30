Hamit Altıntop'tan Falcao yorumu

Sarı-kırmızılı ekip, Monako'da düzenlenen kura çekimi sonrasında A Grubu'nda Fransa'nın Paris Saint-Germain (PSG), İspanya'nın Real Madrid ve Belçika'nın Club Brugge takımlarıyla eşleşmesini AA ve TRT muhabirlerine değerlendiren Altıntop, Şampiyonlar Ligi'nde kolay grup olmadığının altını çizdi.

Galatasaray'ın Türkiye'yi en iyi şekilde temsil etmesi temennisinde bulanan Altıntop, eski takımınının grupta istediği başarıya ulaşabileceğini dile getirdi.

Altıntop, eski takımının zor bir gruba düştüğü yorumlarına ilişkin ise "Zor bir grup ama her grup zor. Öyle bakmamak lazım. Biz dışarıdan desteğimizi vereceğiz, maçlara gideceğiz inşallah. Umarım istediğimiziden daha iyi sonuçlar alırız." şeklinde konuştu.

PSG ve Real Madrid'in grupta favori görünmesine rağmen grupta yapılacak 6 maç olduğunu ve her türlü sonucun alınabileceğine işaret eden Altıntop, "Geçen sezon Galatasaray ilk iki için favoriydi. Zar zor üçüncü oldu. O yüzden de bence bu tartışmalara hiç girmeyelim. Maçları oynayalım, keyfini çıkaralım." şeklinde konuştu.