Hammurabi Kanunları ve özellikleri nelerdir, neden önemlidir? Hammurabi kimdir?

Babil Kralı Hammurabi, Amori kökenlidir ve M.Ö. 1810 ila M.Ö. 1750 yılları arasında yaşamıştır. Babilde kral olduğu yıllarda çok önemli gelişmelere imza atarak yalnızca kendi halkı tarafından değil diğer topluluklar ve halklar tarafından da saygı görmüş bir kraldır. Mezopotamya topraklarında çok iyi bir hakimiyet kuran Hammurabi, günümüzde adını Hammurabi Kanunları ile akıllara kazımıştır. Bu kanunlar ise tarihte çok büyük bir öneme sahiptir.

Hammurabi Kanunları nelerdir?

Hammurabi Kanunları olarak bilinen kanun, Babil kralı Hammurabi tarafından yazılmıştır. Hammurabi bu kanunları ona Tanrı Samaş’ın yazdırdığını söylemiştir. Bu nedenle oldukça güçlü ve etkilidir. Hammurabi Kanunları arasında yer alan maddelerden bazıları şunlardır:

Bir hırsız duvarı delerek eve girmişse o hırsız o deliğin önünde ölümle cezalandırılır.

Birisi başka birinin özgürlüğünü kısıtlarsa aynı ceza ona verilir.

Birisi başkasını suçlarsa bu suçu kanıtlamak zorundadır, anıtlayamazsa ölüm cezası verilir.

Birisi kendiyle aynı sınıftan olan başka birisinin dişine zarar verirse zarar veren kişinin de dişi çekilir.

Birisi kendinden alt sınıftaki başka birisinin dişine zarar verirse zarar veren 166 gr. gümüş öder.

Birisi hırsızlık yaparsa eli kesilir, tecavüz ederse ölüm cezası alır ya da erkeklikten men edilir.

Babasını döven evladın eli kesilir.

Hammurabi Kanunları özellikleri nelerdir?

Hammurabi Kanunları’nın bu kadar öne çıkmasında etkili olan bazı özellikler vardır. Her bir yasanın temelini oluşturan Hammurabi Kanunları’nın genel özellikleri şunlardır:

Kısasa kısas şeklinde işler yani suçu işleyen kişiye aynı etkide ceza verilirdi.

Toplam 282 maddeden oluşmuştur ve tarihteki ilk yazılı anayasa özelliğini taşır.

Eski gelenekleri taşıyan ve dönemin ihtiyaçlarını karşılayan bir kanundu.

Oldukça katı kurallardan oluşan bu kanunda yalnızca ceza yasaları değil evlenme, boşanma, miras konularında da yasalar yer alır.

2,25 metre yüksekliğinde bir taşa Akad dilinde yazılmıştır.

Elamlılar Babil’i işgal edince Hammurabi Kanunları’nı kendi ülkelerine almışlardır.

Hammurabi Kanunları’nın maddelerinden bazılarının yazılı olduğu kil tabletlerden biri İstanbul Arkeoloji Müzesi’nde bulunmaktadır.

Hammurabi Kanunları neden önemlidir?

Hammurabi Kanunları’nın tarihteki yeri oldukça önemlidir. Çünkü tarihteki ilk yazılı anayasa özelliği taşır. Ayrıca fiziksel cezanın kullanıldığı ilk yasadır. Bununla birlikte diğer uygarlıklara örnek oluşturan bir kanun olmuştur. Mezopotamya’da yazılan Hammurabi Kanunları, Hammurabi’nin kendi oluşturduğu yasalar ile eski kanunların birleşimidir. Yazılı hale getirildiği için de dönemin hukuk yapısı ile ilgili önemli bilgiler sunar.

Hammurabi kanunlarının esası neye dayanır?

Hammurabi Kanunları’nın hangi esasa dayandığı merak edilmektedir. Hammurabi bu kanunları ona Samaş tarafından yazdırıldığını söylemiştir. Tevrat’a dayanan bu kanunlar, suçluların cezalandırılması konusunda On Emir ile benzer özellikler taşır. Kısasa kısas yani göze göz dişe diş olarak nitelendirilen yasalar, fiziksel cezaya vurgu yapar.

Hammurabi kimdir?

Babil Hanedanlığının 6. kralı olan Hammurabi, 42 yıl hüküm sürmüştür. İyi bir savaşçı olarak bilinen Hammurabi aynı zamanda iç ve dış politikada da iyiydi olarak biliniyordu. Amori kökenlidir ve babası Sin-Mubalilt öldükten sonra tahta geçmiştir. Tahta oturduktan sonra Eşnunna, Elam, Mari ve Larsa şehirlerini fethetmiştir. Mezopotamya topraklarının neredeyse hepsini Babil egemenliğine almayı başarmıştır.

Hammurabi kanunları hangi medeniyete aittir?

Hammurabi Kanunları, Babil kralı Hammurabi tarafından yazıldığı için Babillere aittir. Tanrı Samaş’ın kanunları olarak da nitelendirilen bu yasalar, Babil’de geçerli olmuştur. Yanı sıra Babil uygarlığı yıkıldıktan sonra bu kanunları kendi topraklarına götüren uygarlıklar da bu kanunlardan etkilenmiştir.