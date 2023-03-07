EĞİTİM

  1. Haberler Haberler
  2. EĞİTİM
  3. Konu Anlatımları
  4. Hiyeroglif nedir, hangi uygarlığa aittir? Hiyeroglif yazısını kim bulmuştur, Mısır hiyeroglifleri ve anlamları nelerdir?

Hiyeroglif nedir, hangi uygarlığa aittir? Hiyeroglif yazısını kim bulmuştur, Mısır hiyeroglifleri ve anlamları nelerdir?

24.02.2023 19:58 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Tarih boyunca kurulmuş birçok medeniyet insanlığın gelişimine etkili, büyük ve kalıcı katkılar sağlamıştır. İnsanlar çeşitli ihtiyaçlar doğrultusunda birçok keşif yapmış ve bu keşifler geliştirilerek günümüzdeki son hallerine ulaşmışlardır. Tarihi çok eskilere dayanan hiyeroglif de zamanla dönüşüp gelişmiş ve son hâini almıştır. Peki, Mısır hiyeroglifleri ve anlamları nelerdir?

Hiyeroglif nedir, hangi uygarlığa aittir? Hiyeroglif yazısını kim bulmuştur, Mısır hiyeroglifleri ve anlamları nelerdir?

Duvarlara çizilen resimlerden bugünkü alfabelere gelene dek birçok yazı sistemi bulunmuş ve geliştirilmiştir. Bu yazı türlerinden biri de bugün geçmişe dair bilgiler veren hiyerogliflerdir. Hiyeroglifler tapınak duvarlarında, mezarlarda görülmekte ve bu yapıların inşa edildiği dönemler ve kişiler hakkında bilgiler vermektedir. En eski yazı sistemlerinden birisi olan hiyeroglifler tarihe, edebiyata, kültür ve medeniyetlere ışık tutmuştur.

Hiyeroglif nedir?

En basit tanımı ile hiyeroglif antik dönemlerde keşfedilen ve kullanılan bir yazı sistemidir. Ancak bu sistem bilinen harflerden değil şekillerden oluşmuştur. Resimlerden ve şemalardan oluşmuş olan bir yazı biçimidir. Bulunduktan sonraki dönemlere de iz bırakmış ve günümüzde de geçmişe ve geçmişte yaşamış olan uygarlıklara dair birçok bilgiye bu yazı sisteminin deşifresi ile ulaşılmıştır. Hiyeroglif yazısında mantık olarak her nesnenin basitleştirilmiş olan çizimleri kullanılır. Terim olarak ise Fransızca kökenlidir. Eski Yunanca karşılığında kutsal yazı olarak ifade edilmektedir. Türkçede ise resim yazısı olarak anılmaktadır.

Hiyeroglif alfabesi yüzlerce yıl öncede kalan bir yazı sistemi olmasına rağmen 1799 yılında keşfedilmiş ve deşifre edilmiştir. Napolyon döneminde onun askerleri tarafından bulunan Rosetta Taşı sayesinde şifresi çözülen hiyeroglif yazısı bulunduktan sonra geliştirilmiş ve çok uzun süre kullanılmıştır. Fransız Filolog ve Mısır bilimci Jean F. Champollion Rosetta Taşı ya da diğer adı ile Reşid Taşı kullanarak bu yazı sistemini çözmüş ve deşifre etmiştir. Bu taş Fransız bir asker tarafından tesadüfen bulunmuş ve araştırma için enstitüye gönderilmiştir. Yapılan araştırmaların ardından taş üzerinde üç farklı dil saptanmıştır.

Hiyeroglif hangi uygarlığa aittir?

Hiyeroglif yazısı tarihte ilk kez Sümerler tarafından keşfedilmiş bir yazı sistemidir. Ancak Mısır uygarlığı tarafından geliştirilmiş ve birçok topluluk tarafından kullanılmıştır. Bu yazı tabletlere ve taşlara yazılan bir yazıydı. Mısır’ın papirüs bitkisinden üretilen aynı isimli kâğıdı bulması ile hiyeroglif yazısının yapısı da değişmiştir. Halkın kullandığı bu yeni hiyeroglif türün adı demotik olmuştur. İskender Mısır’ı fethettikten sonra da bir süre kullanılan hiyeroglif yazısı Mısır, müslümanların idaresi altına girdikten sonra tamamıyla unutuldu.

İlginizi Çekebilir

Keops Piramidi ne zaman yapıldı, özellikleri neler?

Keops Piramidi ne zaman yapıldı, özellikleri neler?

 Mısır Piramitleri'nin sırrı nedir?

Mısır Piramitleri'nin sırrı nedir?

 Kefren Piramidi gizemi nedir?

Kefren Piramidi gizemi nedir?

Mısır Uygarlığı ne zaman, nerede, kim tarafından kuruldu?

Mısır Uygarlığı ne zaman, nerede, kim tarafından kuruldu?

 Firavun kime denir?

Firavun kime denir?

Hiyeroglif yazısını kim bulmuştur?

Birçok icadı ve uygulamayı hayata geçirerek yaygınlaştıran Sümerler, hiyeroglif isimli yazı sistemini de bulmuştur. Ancak Mısırlıların geliştirmesinden sonra Mısır hiyeroglif yazısı olarak anılmaya başlanmıştır. Birçok topluluk tarafından kabul gören hiyeroglif yazı sistemi farklı uygarlıkları etkilemiştir. Mezapotamya’da da kullanılan başka örnekleri arasında Luvi Hiyeroglifleri, Girit Hiyeroglifleri ve Urartu Hiyeroglifleri de yer almaktadır. Anadolu Hiyeroglifleri ana başlığı altında Hitit Hiyeroglifleri adı ile bilinen bu dil yaklaşık olarak beş yüz civarında işaretten ibaretti. Urartulardan kalan binden fazla yazılı belgede de Urartu Hiyeroglifleri ile yazılmış yazılar tespit edilmiştir.

Mısır hiyeroglifleri ve anlamları nelerdir?

Hiyeroglif sisteminde bazı işaretler 1, bazı işaretler 2, bazı işaretler ise 3 harfe ya da bir kelimeye karşılık olarak kullanılabilir. Bazı çizimlerle söylenmek istenen kelimenin anlamını tamamlamak ya da güçlendirmek amaçlanmıştır. Mısır hiyerogliflerinde 3 farklı yazım tarzı bulunmaktadır. Ağırlıklı olarak papirüslerde tespit edilen bu tarzlar şu şekilde isimlendirilmiştir:

  • Demotik
  • Hieratik
  • Koptik

Demotik tarz daha basit çizimlerden oluşmaktadır. Günlük yazışmalar için ya da halk arasında kullanılır. Hieratik yazılar el yazısı olarak kullanılır. Rahiplerin ve katiplerin tuttukları kayıtlarda bu yazı tarzına rastlanmıştır. Koptik tarz da Yunan harflerine Mısırlılar tarafından yapılan eklentilerle oluşmuştur.


ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
1 asal sayı mıdır? 1 asal sayı mıdır?
Deprem bölgesinde okullar ne zaman açılacak?Deprem bölgesinde okullar ne zaman açılacak?
TYT, AYT, YDT başvuru tarihleri ne zaman?TYT, AYT, YDT başvuru tarihleri ne zaman?
Anahtar Kelimeler:
Mısır hiyeroglif

En Çok Okunan Eğitim Haberler

Deprem bölgesinde okullar ne zaman açılacak?

Deprem bölgesinde okullar ne zaman açılacak?

AÖF sınavları ne zaman? Bahar dönemi sınavları nasıl yapılacak, online mı? 2023 AÖF bahar dönemi sınav tarihleri!

AÖF sınavları ne zaman? Bahar dönemi sınavları nasıl yapılacak, online mı? 2023 AÖF bahar dönemi sınav tarihleri!

12. sınıf 2. dönem konuları hangileri? YKS'de olmayacak!

12. sınıf 2. dönem konuları hangileri? YKS'de olmayacak!

ATA AÖF sınavları online mı yüz yüze mi? ATA AÖF sınavları ne zaman? 2022 - 2023 Atatürk Üniversitesi sınav takvimi

ATA AÖF sınavları online mı yüz yüze mi? ATA AÖF sınavları ne zaman? 2022 - 2023 Atatürk Üniversitesi sınav takvimi

İlginizi Çekebilir

Bebeğini ilk kez gösterdi! "Babasının kopyası"

Bebeğini ilk kez gösterdi! "Babasının kopyası"

9 yaşındaki çocuğun bağırsaklarında öyle bir şey bulundu ki...

9 yaşındaki çocuğun bağırsaklarında öyle bir şey bulundu ki...

Yüksek kalite uygun fiyata! Puma spor ayakkabılarda %45'e varan indirim

Yüksek kalite uygun fiyata! Puma spor ayakkabılarda %45'e varan indirim

İşte öpüşme sahnesi sonrası reytingleri... Olay oldu

İşte öpüşme sahnesi sonrası reytingleri... Olay oldu

Mucizeyi başardı! Korkunç fırtınada botu alabora olunca...

Mucizeyi başardı! Korkunç fırtınada botu alabora olunca...

Marvel filmlerinin hangi sırayla izleneceğini biliyor musunuz? İşte Marvel izleme sırası!

Marvel filmlerinin hangi sırayla izleneceğini biliyor musunuz? İşte Marvel izleme sırası!

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
Facebook'da Takip Et Twitter'da Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.