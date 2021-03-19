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Hamsinin pilavı, kızartması, turşusu var' deyip kayısıdan kebap yaptılar

Sibel Özdemir Sibel Özdemir
19.03.2021 10:06 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Dünya Kayısı Başkenti Malatya’da Kayısı ile yapılan ürünlere bir yenisi daha eklendi. Kayısılı Çikolata, Kayısı Döneri, Kayısı Hoşafı, Kayısılı Komposto, Kayısı Tatlısı, Kayısı Suyu, Kayısı Reçeli, Kayısı Yağı, Kayısı Atomu ve Kayısılı Baklava derken şimdi de Kayısı Kebabı çıktı.

Hamsinin pilavı, kızartması, turşusu var' deyip kayısıdan kebap yaptılar

Malatya Kayısısı, onlarca ürünün ardından şimdi de mangalcıların şişlerinde "Kayısı Kebabı" olarak denenmeye başlandı.

''HAMSİNİN PİLAVI, KIZARTMASI, TURŞUSU VAR BİZ DE KAYISI KEBABI YAPTIK''

Kayısı Kebabı, özellikle yaz aylarında mangalcıların mutlaka deneyecekleri bir lezzet olarak görünüyor. Özellikle kırmızı et ve tavuk etiyle birlikte kuşbaşı şeklinde kuru kayısı olarak şişlere takıldığını belirten Esnaf İrfan Yılmaz, "Kayısı Kebabı"nın ilgi gördüğünü söyledi. Ayrıca, kuru kayısılar şişe takılıp da kebap gibi kızartılarak da yenilebiliyor. "Kayısı Kebabı" ile farkındalık oluşturduklarına dikkat çeken esnaf Yılmaz, “ Malatya’mızda bir farkındalık oluşturmak için Malatya’mızın kayısısını gündemde tutmak ve yeni bir tat ile vatandaşları buluşturmak için Kayısılı Kebabı yapalım diye düşündük. Deneyince çok beğeni aldı. Karadeniz’e bakıyoruz. Hamsi balıkları ile birçok yemek yapıyorlar. Hamsinin pilavı, kömbesi, kızartması, turşusu var. Her şeyini yapıyorlar. Biz de Malatya’nın meşhur meyvesi ile vatandaşlarımıza kayısılı kebabı ikram ediyoruz. Herkesin hoşuna gitti. Kayısımız gerçekten çok faydalı bir ürün. İsteyen vatandaşlarımıza Kayısılı Kebap ikram ediyoruz. Kayısı doğal bir ürün. Herkese tavsiye ediyoruz” şeklinde konuştu.

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KEBAP GİBİ KIZARTILARAK YAPILIYOR

Kayısılı Kebabı yiyen vatandaş Mikail Tuncer de beğendiğini söyleyerek, “Malatya’mızın kayısılı kebabını ilk defa tadıyorum. Gerçekten çok güzel. Herkese tavsiye ediyorum. Artık ben de bahçede mangal yakıp misafirlerime Kayısılı Kebap ikram edeceğim. Herkese tavsiye ediyorum” ifadelerini kullandı.
Kırmızı et veya tavuk etiyle birlikte kuşbaşı şeklinde kuru kayısı şişlere takılarak ateşte, mangalda kebap gibi kızartılıp ikram ediliyor. Ayrıca, kuru kayısılar şişe takılıp da kebap gibi kızartılarak da yenilebiliyor.

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(İHA)

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Anahtar Kelimeler:
Malatya
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