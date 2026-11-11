Hamur açmadan mantı keyfi! Yalancı mantının lezzeti şaşırtıyor

YALANCI MANTI TARİFİ

Malzemeler

1 paket (500 gram) fiyonk makarna

200 gram kıyma

1 adet küçük kuru soğan

2 yemek kaşığı sıvı yağ

1 yemek kaşığı domates salçası

Yarım çay kaşığı karabiber

Yarım çay kaşığı pul biber

Tuz

Yoğurtlu sos için:

2 su bardağı yoğurt

2 diş sarımsak

Bir tutam tuz

Üzeri için:

2 yemek kaşığı tereyağı

1 tatlı kaşığı toz kırmızı biber

1 çay kaşığı kuru nane

Yalancı mantı nasıl yapılır?

Öncelikle geniş bir tencerede su kaynatın. Kaynayan suya tuz ekleyerek fiyonk makarnaları paketin üzerinde belirtilen süreye göre haşlayın. Makarnalar piştiğinde suyunu süzüp kenara alın.

Kuru soğanı küçük küçük doğrayın. Tavaya sıvı yağı alıp soğanları hafifçe pembeleşene kadar kavurun. Ardından kıymayı ekleyin. Kıyma suyunu salıp çekene ve tamamen pişene kadar kavurmaya devam edin.

Domates salçasını, tuzu, karabiberi ve pul biberi ilave edin. Salçanın kokusu çıkana kadar birkaç dakika daha kavurun. Karışım çok koyu olursa birkaç yemek kaşığı sıcak su ekleyebilirsiniz. Ayrı bir kasede yoğurdu, ezilmiş sarımsakları ve tuzu karıştırarak pürüzsüz bir sos hazırlayın.

Küçük bir sos tenceresinde tereyağını eritin. Toz kırmızı biberi ve kuru naneyi ekleyip birkaç saniye karıştırdıktan sonra ocaktan alın. Haşlanmış makarnaları servis tabağına alın. Üzerine hazırladığınız kıymalı harcı yayın.

Kıymalı makarnanın üzerine sarımsaklı yoğurdu gezdirin. Son olarak tereyağlı biber sosunu ekleyerek servis edin.