Soğuk havalarda vatandaşların gözdesi oldu! Bir kasesi 250 TL’ye kadar çıkıyor

Erzurum'da kış mevsiminin sert geçmesi, sıcak çorbalara olan talebi de artırıyor. Özellikle ayak paça, işkembe ve kelle paça gibi çorbalar soğuk havalarda daha fazla tercih edilirken, mercimek ve ezogelin gibi çeşitler de vatandaşların sofralarında yer buluyor. Kış mevsiminin gelmesiyle birlikte çorba satışlarında hareketlilik yaşanıyor.

"VÜCUT DİRENCİNİN ARTMASI İÇİN PAÇA VE İŞKEMBE TÜKETMELERİ LAZIM"

Çorba ustası Hayati Nalkıran, soğuk havalarda özellikle paça ve işkembe çorbalarının tercih edildiğini belirterek, "Nedenini soracak olursanız; bizim burada kış ayları biraz sert ve soğuk geçiyor. Onun için çorbalarımız çok tercih edilen çorbalardan. Paça, ayak paça, işkembe. Bunlar çok tercih ediliyor. Ezogelin ve mercimek gibi hafif olan, çorbalarda da rağbet gören çorbalarımız. Vatandaşlara hasta olmamaları için paça, işkembe, kelle paça öneriyorum. Bunların üçünü tüketmeleri lazım ki vücut direnci artsın, soğuğa karşı daha güzel bir kış geçirmeleri için" diye konuştu.

"KIŞIN AYAK PAÇA ÇORBASI DAHA FAZLA TÜKETİLİYOR"

İşletme sahibi Sümer Gezer ise ayak paça çorbasının özellikle kış aylarında daha fazla tüketildiğini ifade ederek, "Yani genelde soğuklarda ayak paça çok fazla gidiyor. Kışın tabii ister istemez artıyor bu. Tabii yazın bu kadar satamıyoruz. Yazın ağır olduğu için biraz daha azalıyor, düşüyor ama diğer çorbalar ağırlık yazın. Ayak paça, işkembe, kelle paça, işte bomba vesaire dediğimiz çorbalar 250 lira. Normal çorbalarımız 160 lira. Erzurum'un tescilli çorbası ayak paçayı herkese ben tavsiye ediyorum" ifadelerini kullandı.

"HEM ISINMAK HEM DE KARNIMIZI DOYURMAK İÇİN MÜTHİŞ BİR TERCİH"

Vatandaşlardan Hakan Göral da ayak paça çorbasının besleyici ve lezzetli olduğunu dile getirerek, "Ayak paça çorbası hem ısınmak için hem de karnımızı doyurmak için müthiş bir tercih. İçerisindeki zaten bol kolajen, bol protein yapısı da vücudu destekliyor. Hem işte kemik kırıklarında hem işte vücudun kendini savunmasında hem soğuklara karşı bağışıklık konusunda müthiş bir çorba. Bu yüzden içiyoruz. Lezzetli de yani" dedi.

Kaynak: İHA | Bu içerik Nilgün Arabacı tarafından yayına alınmıştır