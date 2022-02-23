Hamur açmadan şahane bir börek yapın: Soğanlı Girit böreği

Soğanlı Girit böreği hem az malzemeyle hem pratik hazırlanışıyla hiç çaktırmadan gönlünüzde ve mutfağınızda yer edebilir. Pratik ve ekonomik, oldukça tercih edilen bir tarif. Yeni tariflere meraklı birçok insana kolay bir mutfak deneyimi yaşattığından şüpheniz olmasın. Akşam çayına misafir bekliyor ve hamur açmadan börek hazırlamak istiyorsanız kolay yapımı ile Girit böreği tam size göre!

SOĞANLI GİRİT BÖREĞİ TARİFİ

MALZEMELER

HAMURU İÇİN

4 su bardağı un

1 su bardağı yoğurt

1 su bardağı sıvı yağ

2 yumurta

1 çay kaşığı tuz

2 paket kabartma tozu

İÇ HARCI İÇİN

1 kg soğan

1 çay kaşığı tuz

Yarım çay bardağı zeytinyağı

ÜZERİ İÇİN

Susam veya çörekotu (isteğe bağlı)

1 yumurta

HAZIRLANIŞI

Öncelikle iç harcını yaparak başlayın.

Bunun için soğanları piyazlık (ince uzun şekilde) olarak doğrayın.

Doğradığınız soğanları bir tavaya alıp zeytinyağında kavurun.

Tuzu da ilave edip, yumuşayana kadar kavurma işlemine devam edin.

Sonrasında hamur hazırlığına geçin.

İlk olarak bir kaba; yağı, yumurtayı, yoğurdu ve tuzu ekleyip, karıştırın.

Sonra unu ve kabartma tozunu yavaşça ekleyin.

Kontrollü olarak eklediğiniz un ve kabartma tozunu hamur kıvam alıncaya kadar yoğurun.

Hamurun cıvık olduğunu düşünürseniz; un eklemesi yapabilirsiniz.

Yoğurduğunuz hamur, kulak memesi kıvamını aldığında; hamuru iki eşit parçaya bölün.

Parçalardan birini kullanacağınız tepsiye yerleştirin.

Elinizle veya bir spatula yardımı ile iyice düzleştirin.

Hazırladığınız iç harcını tepsiye serdiğiniz hamurun üzerine ekleyin.

Eşit dağıtarak daha düzgün bir görünüm olmasını sağlayın.

Diğer hamur parçasını da iç harcını kapatacak şekilde serin.

Üzerine eklemek için yumurtayı iyice çırpın.

Daha sonra bir fırça veya elinizle yumurtayı hamurun üzerine yedirin.

Kullanmak isteyenler için son dokunuş olan susam veya çörek otunu ilave edin.

Önceden ısıtılmış 175 derece fırında, 30-40 dakika pişirin.

Kare veya baklava dilimi şeklinde keserek sıcak olarak servis edin.

Afiyet olsun.



