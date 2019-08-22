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Hamur işlerinin vazgeçilmezi mahlebin sağlığımıza olan faydaları

Eren Kuyucubaşı Eren Kuyucubaşı
KEŞFET HABERLERİ  | 22.08.2019 09:10 | Son Güncelleme

Hamur işlerinin vazgeçilmezi olan mahlep saklı kalmış bir şifacı! Aromatik lezzetinin yanı sıra astım probleminden karaciğer ile ilgili sağlık sorunlarına kadar derman oluyor.

Hamur işlerinin vazgeçilmezi mahlebin sağlığımıza olan faydaları

Mahlebin toz haline alışık olsak da aslında onun ilk hali tam da bademi andırıyor. Gülgiller familyasına ait olan mahlep, bir çalıdan elde edilir. Zengin aromatik yapısı sayesinde mutfağın vazgeçilmezleri arasında yerini alır. Mahlep lezzetinin yanı sıra da şaşırtıcı derecede faydalı bir besin.

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Çeşitli isimlerle anılan mahlep, genelde hamur işlerinde kullanılıyor. Meltem, İdris ağacı, kokulu kiraz, taş kirazı olarak da biliniyor. Zengin aroması bir yana faydaları için aslında gizli kalmış bir mucize diyebiliriz. Mahlebin önemli özelliklerinden biri balgam söktürücü etkisidir. Nefes ve astım problemleri yaşayanlar için doğal ilaç kaynağıdır.

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Kandaki şeker oranını düzenler ve bu etkisi sayesinde şeker hastaları için ideal besinlerden biridir. Bu etkisinin yanı sıra güçlü bir antioksidandır. Böylelikle kolesterolün yükselmesini engeller ve damar tıkanıklığının önüne geçer.

Vücudun ihtiyaç duyduğu günlük enerji miktarını karşılar ve bunun sonucu cinsel yaşama olumlu olarak yansır. Mahlebin afrodizyak etkisi olduğu bilinir.

Karaciğer ile ilgili sağlık sorunlarına destekçi olur. İdrar yolu ile toksinlerin vücuttan atılmasını sağlar. Vücuttaki enfeksiyonun meydana getirdiği ağrıları ortadan kaldırır. Aynı etkiler böbrek sorunları için de geçerlidir.
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Mahlep ile sütü karıştırıp tükettiğinizde günlük almanız gereken kalsiyum ve potasyum ihtiyacını karşılamış olursunuz. Uzmanlar bu sebeple gelişim çağındaki çocukların tüketmesi için önermektedir. Bir etkisi de boğazda oluşan mikroplar için! Bal ile karıştırıp tüketildiğinde balgam söker ve kuru öksürüğü ortadan kaldırır.


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