Hamur işlerinin vazgeçilmezi mahlebin sağlığımıza olan faydaları

Mahlebin toz haline alışık olsak da aslında onun ilk hali tam da bademi andırıyor. Gülgiller familyasına ait olan mahlep, bir çalıdan elde edilir. Zengin aromatik yapısı sayesinde mutfağın vazgeçilmezleri arasında yerini alır. Mahlep lezzetinin yanı sıra da şaşırtıcı derecede faydalı bir besin.

Çeşitli isimlerle anılan mahlep, genelde hamur işlerinde kullanılıyor. Meltem, İdris ağacı, kokulu kiraz, taş kirazı olarak da biliniyor. Zengin aroması bir yana faydaları için aslında gizli kalmış bir mucize diyebiliriz. Mahlebin önemli özelliklerinden biri balgam söktürücü etkisidir. Nefes ve astım problemleri yaşayanlar için doğal ilaç kaynağıdır.

Kandaki şeker oranını düzenler ve bu etkisi sayesinde şeker hastaları için ideal besinlerden biridir. Bu etkisinin yanı sıra güçlü bir antioksidandır. Böylelikle kolesterolün yükselmesini engeller ve damar tıkanıklığının önüne geçer.

Vücudun ihtiyaç duyduğu günlük enerji miktarını karşılar ve bunun sonucu cinsel yaşama olumlu olarak yansır. Mahlebin afrodizyak etkisi olduğu bilinir.