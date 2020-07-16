Hamursuz da pizza yapabilirsiniz! İşin ustasından 5 farklı hamursuz pizza tarifi...

Pizzanın en zor kısmının ne olduğu sorusuna verilecek ortak yanıt hamuru olacaktır. Hamur işin içinden çıkınca bu lezzetli yiyecek en tembel insanın bile yapabileceği hale gelebilir.
Evet, diyet dostu değil ama hamur hazırlamaya üşenenlere gelsin bu alternatifimiz. Hem de lezzetinden hiçbir şey kaybetmeden. Tepsinizin tabanını milföy yapraklarıyla kapladıktan sonra kat kat kabarmasını engellemek için çatalla üzerine delikler açıyoruz. İşte bu kadar. Üzerine istediğiniz sos ve malzemeleri döşeyerek fırınladıktan sonra afiyetle yiyebilirsiniz.
Bazlamayı pizza zemini olarak kullanmak da bir diğer alternatif. Bazlamayı ortadan ikiye bölerek ya da içini boşaltarak hazırladığınız pizza tabanı üzerine yine istediğiniz sos ve malzemelerle hızlı ve pratik bir alternatif hazırlayabilirsiniz.
Lahanalarla aynı aileden olması dolayısıyla haşlanırken kötü koksa da lezzetli ve sağlıklı bir sebzedir kendileri. Pizza tabanı için de biçilmiş kaftan. Un kullanılmadan yapıldığından dolayı diyette olanlar ve glutensiz beslenenler için harika bir alternatif.
Hazırlamak için karnabaharın çiçeklerini ayırıp blenderdan geçirin ve yağlı kağıt serilmiş tepsiye yayıp 180°C'de 10 dakika kadar pişirin. Sonrasında fırından çıkartıp karıştırma kabına döktüğünüz karnabaharların üzerine 1 yumurta, rendelenmiş kaşar peyniri, tuz ve karabiber ilave edip yoğurun. Sonrasında tekrar yağlı kağıt üzerine serip pizzanızın formunun nasıl olmasını istiyorsanız kare veya yuvarlak şekil verin. Tekrar fırına verin 15-20 dakika kadar pişirin. Ardından çıkartıp üzerine istediğiniz sos ve malzemeleri ilave ederek fırına verin. Malzemeler piştikten sonra afiyetle yiyebilirsiniz.
Karnabahar yerine brokoli kullanarak ya da ikisini karıştırarak da hazırlayabilirsiniz.
Yarım su bardağı süt, 2 yumurta, tuz, karabiber ve aldığı kadar nohut unu ekleyerek krep kıvamında bir hamur hazırlayın. Sonrasında tavayı yeterli miktarda zeytinyağı ya da tereyağıyla yağlayarak kızdıktan sonra hamuru dökün ve çift taraflı pişirin. Sonrasında üzerine sos ve dilediğiniz malzemeleri ekleyip dilerseniz fırında dilerseniz de kapağını kapattığınız tencerede pişirin.
Mısır buğdaya göre oldukça sağlıklı bir alternatif. 1 yumurta, yarım su bardağı süt, yarım çay kaşığı kadar kabartma tozu, yarım çay kaşığı tuz ve göz kararı mısır unu ekleyerek krepten koyu, cıvık ve ele yapışır bir hamur elde edin. Tavaya elinizle yayıp üzerine dilediğiniz malzemeleri ilave edip kısık ateşte kapağı kapalı şekilde pişirin.
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