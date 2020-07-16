Hamursuz da pizza yapabilirsiniz! İşin ustasından 5 farklı hamursuz pizza tarifi...

Pizzanın en zor kısmının ne olduğu sorusuna verilecek ortak yanıt hamuru olacaktır. Hamur işin içinden çıkınca bu lezzetli yiyecek en tembel insanın bile yapabileceği hale gelebilir.

YİNE GLUTENLİ AMA HAZIR BİR ALTERNATİF: MİLFÖY

Evet, diyet dostu değil ama hamur hazırlamaya üşenenlere gelsin bu alternatifimiz. Hem de lezzetinden hiçbir şey kaybetmeden. Tepsinizin tabanını milföy yapraklarıyla kapladıktan sonra kat kat kabarmasını engellemek için çatalla üzerine delikler açıyoruz. İşte bu kadar. Üzerine istediğiniz sos ve malzemeleri döşeyerek fırınladıktan sonra afiyetle yiyebilirsiniz.

BAZLAMA PİZZA

Bazlamayı pizza zemini olarak kullanmak da bir diğer alternatif. Bazlamayı ortadan ikiye bölerek ya da içini boşaltarak hazırladığınız pizza tabanı üzerine yine istediğiniz sos ve malzemelerle hızlı ve pratik bir alternatif hazırlayabilirsiniz.

VE DİYET ALTERNATİFİ: KARNABAHAR

Lahanalarla aynı aileden olması dolayısıyla haşlanırken kötü koksa da lezzetli ve sağlıklı bir sebzedir kendileri. Pizza tabanı için de biçilmiş kaftan. Un kullanılmadan yapıldığından dolayı diyette olanlar ve glutensiz beslenenler için harika bir alternatif.