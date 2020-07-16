YEMEK
  1. Haberler Haberler
  2. YEMEK
  3. Tarifler
  4. Hamursuz da pizza yapabilirsiniz! İşin ustasından 5 farklı hamursuz pizza tarifi...

Hamursuz da pizza yapabilirsiniz! İşin ustasından 5 farklı hamursuz pizza tarifi...

Göksi Beköz Göksi Beköz
TARİFLER HABERLERİ  | Son Güncelleme

Pizza İtalyanların dünyaya kazandırdığı tatlardan biri. Bizdeki lahmacunun İtalyan akrabası. Makbul olanı ince hamurlu olması. Fakat gluten sebebiyle hamur tercih etmeyenler, diyet yapanlar ya da sadece hamuru hazırlamaya üşenenler için sağlıklı ve bütçe dostu alternatifleri de mevcut. Pizza hamuru olmadan evdeki malzemelerde pizza nasıl yapılır? Gelin, tariflere birlikte göz atalım.

Hamursuz da pizza yapabilirsiniz! İşin ustasından 5 farklı hamursuz pizza tarifi...

İçindekiler

  • YİNE GLUTENLİ AMA HAZIR BİR ALTERNATİF: MİLFÖY
  • BAZLAMA PİZZA
  • VE DİYET ALTERNATİFİ: KARNABAHAR
  • NOHUT UNUYLA PİZZA TABANI
  • MISIR UNLU PİZZA TABANI

Pizzanın en zor kısmının ne olduğu sorusuna verilecek ortak yanıt hamuru olacaktır. Hamur işin içinden çıkınca bu lezzetli yiyecek en tembel insanın bile yapabileceği hale gelebilir.

YİNE GLUTENLİ AMA HAZIR BİR ALTERNATİF: MİLFÖY

Evet, diyet dostu değil ama hamur hazırlamaya üşenenlere gelsin bu alternatifimiz. Hem de lezzetinden hiçbir şey kaybetmeden. Tepsinizin tabanını milföy yapraklarıyla kapladıktan sonra kat kat kabarmasını engellemek için çatalla üzerine delikler açıyoruz. İşte bu kadar. Üzerine istediğiniz sos ve malzemeleri döşeyerek fırınladıktan sonra afiyetle yiyebilirsiniz.

BAZLAMA PİZZA

Bazlamayı pizza zemini olarak kullanmak da bir diğer alternatif. Bazlamayı ortadan ikiye bölerek ya da içini boşaltarak hazırladığınız pizza tabanı üzerine yine istediğiniz sos ve malzemelerle hızlı ve pratik bir alternatif hazırlayabilirsiniz.

VE DİYET ALTERNATİFİ: KARNABAHAR

Lahanalarla aynı aileden olması dolayısıyla haşlanırken kötü koksa da lezzetli ve sağlıklı bir sebzedir kendileri. Pizza tabanı için de biçilmiş kaftan. Un kullanılmadan yapıldığından dolayı diyette olanlar ve glutensiz beslenenler için harika bir alternatif.

Hazırlamak için karnabaharın çiçeklerini ayırıp blenderdan geçirin ve yağlı kağıt serilmiş tepsiye yayıp 180°C'de 10 dakika kadar pişirin. Sonrasında fırından çıkartıp karıştırma kabına döktüğünüz karnabaharların üzerine 1 yumurta, rendelenmiş kaşar peyniri, tuz ve karabiber ilave edip yoğurun. Sonrasında tekrar yağlı kağıt üzerine serip pizzanızın formunun nasıl olmasını istiyorsanız kare veya yuvarlak şekil verin. Tekrar fırına verin 15-20 dakika kadar pişirin. Ardından çıkartıp üzerine istediğiniz sos ve malzemeleri ilave ederek fırına verin. Malzemeler piştikten sonra afiyetle yiyebilirsiniz.

Karnabahar yerine brokoli kullanarak ya da ikisini karıştırarak da hazırlayabilirsiniz.

NOHUT UNUYLA PİZZA TABANI

Yarım su bardağı süt, 2 yumurta, tuz, karabiber ve aldığı kadar nohut unu ekleyerek krep kıvamında bir hamur hazırlayın. Sonrasında tavayı yeterli miktarda zeytinyağı ya da tereyağıyla yağlayarak kızdıktan sonra hamuru dökün ve çift taraflı pişirin. Sonrasında üzerine sos ve dilediğiniz malzemeleri ekleyip dilerseniz fırında dilerseniz de kapağını kapattığınız tencerede pişirin.

MISIR UNLU PİZZA TABANI

Mısır buğdaya göre oldukça sağlıklı bir alternatif. 1 yumurta, yarım su bardağı süt, yarım çay kaşığı kadar kabartma tozu, yarım çay kaşığı tuz ve göz kararı mısır unu ekleyerek krepten koyu, cıvık ve ele yapışır bir hamur elde edin. Tavaya elinizle yayıp üzerine dilediğiniz malzemeleri ilave edip kısık ateşte kapağı kapalı şekilde pişirin.

GÜNÜN ÖNEMLİ HABERLERİ
e-Dönüşüm İnovasyonlarında Lider QNB Finansbank!e-Dönüşüm İnovasyonlarında Lider QNB Finansbank!
Böylesini görmediniz! Bulutları kıskandıracak kadar yumuşak...Böylesini görmediniz! Bulutları kıskandıracak kadar yumuşak...
Hem çok pratik hem çok lezzetli! Evde hazırlayabileceğiniz çıtır mini pide tarifi...Hem çok pratik hem çok lezzetli! Evde hazırlayabileceğiniz çıtır mini pide tarifi...
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

İlginizi Çekebilir

İspanyol mutfağına hızlı bir giriş

İspanyol mutfağına hızlı bir giriş

İspanyol mutfağına hızlı bir giriş

İspanyol mutfağına hızlı bir giriş

El dezenfektanı satın alırken bilinmesi gerekenler

El dezenfektanı satın alırken bilinmesi gerekenler

Ev Yapımı 4 Sağlıklı Dondurma

Ev Yapımı 4 Sağlıklı Dondurma

Karın Düzleştiren ve Göbek Eriten Yoğurt Kürü

Karın Düzleştiren ve Göbek Eriten Yoğurt Kürü

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Muffin kabında harika ikramlık lezzetler hazırlayabilirsiniz! Ünlü şeften 3 mükemmel tarif...

Muffin kabında harika ikramlık lezzetler hazırlayabilirsiniz! Ünlü şeften 3 mükemmel tarif...

Bu tarifle pratik şekilde evde fındık ezmesi yapabilirsiniz! Hem de markette satılandan çok daha sağlıklı...

Bu tarifle pratik şekilde evde fındık ezmesi yapabilirsiniz! Hem de markette satılandan çok daha sağlıklı...

Yumuşak poğaça tarifi: Tüm tarifleri unutturan pamuk gibi yumuşak poğaça

Böylesini görmediniz! Bulutları kıskandıracak kadar yumuşak...

Meğer fast food zincirlerindeki çıtır çıtır patatesin sırrı buymuş! İşte o tarif...

Meğer fast food zincirlerindeki çıtır çıtır patatesin sırrı buymuş!

Tam kıvamında bohça kebabı tarifi

Ünlü şefin sırrı ortaya çıktı! Tam kıvamında bohça kebabı tarifi...

Ünlü oyuncu bu yöntemlerle ödemlerinden hemen kurtuldu! İşte o doğal tarifler...

Ünlü oyuncu bu yöntemlerle ödemlerinden hemen kurtuldu! İşte o doğal tarifler...

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.