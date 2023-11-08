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Hamza Akman'dan U19'daki Bayern maçına damga vuran gol! İzleyen herkesi hayran bıraktı...

08.11.2023 21:13 | Son Güncelleme:
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Galatasaray U19 Takımı, UEFA Gençlik Ligi A Grubu 4. maçında Bayern Münih U19 Takımı'na konuk oldu. Büyük bir mücadeleye sahne olan maçta kazanan taraf 90+4. dakikada attığı golle Bayern Münih oldu. Karşılaşmaya ise Hamza Akman'ın 56. dakikada kaydettiği gol damgasını vurdu. İşte detaylar...

UEFA Gençlik Ligi A Grubu 4. maçında Bayern Münih U19 Takımı ile Galatasaray U19 Takımı karşı karşıya geldi. Her iki takımın da büyük bir mücadele sergilediği ve izleyenleri heyecan fırtınasına sürükleyen maçta kazananı son dakika golü belirledi.

Bayern Tesisleri'nde oynanan müsabaka, ev sahibi ekibin 2-1'lik üstünlüğüyle sonuçlandı.

Bayern Münih U19'a galibiyeti getiren golleri 33. dakikada Pisano ve 90+4. dakikada Emirhan Demircan kaydetti. Sarı - kırmızılıların tek sayısı ise 56. dakikada Hamza Akman'dan geldi.

Bu skorun ardından Bayern, puanını 6'ya yükseltti ve 2. sırada yer aldı. Galatasaray ise 3 puanla son sırada kaldı.

HAMZA AKMAN MAÇA DAMGA VURDU

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Galatasaray'ın tek golünü atan Hamza Akman'ın fileleri sarstığı pozisyon ise sosyal medyanın gündemine oturdu.

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Sağ kanattan gelişen atakta Ali Bülbül'ün ceza yayı üzerine yaptığı ortada topla buluşan Hamza Akman'ın kontrolü ve meşin yuvarlak henüz yere düşmeden çektiği şut, kalecinin bakışları arasında ağlarla buluştu.

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Akman'ın attığı gol, kısa süre içinde sosyal medyada en çok paylaşılanlar arasındaki yerini aldı.

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