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Hamza Hamzaoğlu: Akhisarspor ile görüştüm

AKHİSAR BELEDİYESPOR HABERLERİ  | 22.02.2019 14:42 | Son Güncelleme

İsmi bir süredir Akhisarspor ile anılan Teknik Direktör Hamza Hamzaoğlu, Ege temsilcisi ile bir görüşme gerçekleştirdiğini açıkladı.

Hamza Hamzaoğlu: Akhisarspor ile görüştüm

Son olarak Antalyaspor’u çalıştıran deneyimli teknik direktör Hamza Hamzaoğlu, İhlas Haber Ajansı muhabirine açıklamalarda bulundu. Tecrübeli çalıştırıcı, Cihat Arslan’dan boşalan teknik direktörlük görevi için Akhisarspor ile görüştüğünü ifade ederek, "Akhisarspor ile dün görüşme yaptık. Rakamsal boyutu onlar değerlendirecek. Ben yapabileceğim fedakarlığı yaptım. Kulübün kendi düşünceleri, netleşince kesinleşecek" şeklinde konuştu.

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