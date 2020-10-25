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Hamza Hamzaoğlu: Bugün iyi bir galibiyet aldık

YENİ MALATYASPOR HABERLERİ  | 25.10.2020 16:33 | Son Güncelleme

Yeni Malatyaspor Teknik Direktörü Hamza Hamzoğlu, Gençlerbirliği maçının ardından yaptığı açıklamada, "Bugün iyi bir galibiyet aldık" dedi.

Hamza Hamzaoğlu: Bugün iyi bir galibiyet aldık

Yeni Malatyaspor, Süper Lig’in 6. haftasında sahasında karşılaştığı Gençlerbirliği’ni 2-1 mağlup etti.

Maçın ardından basın toplantısında açıklamalarda bulunan Yeni Malatyaspor Teknik Direktörü Hamza Hamzaoğlu, zorlu maçı kazandıkları için mutlu olduklarını söyledi.

İyi bir galibiyet aldıklarını söyleyen Hamzaoğlu, "Bizim için iyi bir üç puandı. Aşağılardan yukarı çıkmamız gerekiyordu. Birkaç hafta sonrayı BAY geçeceğiz. O yüzden puansız geçeceğimiz haftalar öncesi aşağılarda olmamak önemli. Moral açısından da iyi bir galibiyet aldık. Zor bir maç oynadık. Rakibimiz bize karşı önlemler aldı. Maçta biz iyi gibi görünüyorduk ama golü rakip attı. Sonrasında da biz golü attık. Oyunu oturtuncaya kadar epey zaman geçti. Yine de oyunun tamamında iyi bir futbol oynadık. Eksiklerimiz var, aramıza geç katılan arkadaşlarımız var. O yüzden yavaş yavaş bir oyun planı ve oyuncu kadrosu oturtmak için çalışıyoruz. Bunları yaparken de maç kazanmaya çalışıyoruz. İyi yolda olduğumuz ve ilerleyen haftalarda daha iyi futbol oynayacağımız düşünüyorum. Çünkü elimizde iyi bir kadro var. Oyuncularımı aldıkları galibiyetten ötürü, rakibi de mücadelesinden ötürü tebrik ediyorum. Önümüzdeki Beşiktaş maçına iyi hazırlanıp oraya gideceğiz" ifadelerini kullandı.

(İHA)

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