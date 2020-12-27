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Hamza Hamzaoğlu: Malatyalılar bize küfür etti

YENİ MALATYASPOR HABERLERİ  | 27.12.2020 19:54 | Son Güncelleme

Hamza Hamzaoğlu, BB Erzurumspor'a 3-1 kaybettikleri maç sonrası tribünden kendilerine küfür eden kişilere tepki gösterdi.

Hamza Hamzaoğlu: Malatyalılar bize küfür etti

Yeni Malatyaspor Teknik Direktörü Hamza Hamzaoğlu, BB Erzurumspor'a 3-1 kaybettikleri maç ardından stadyumda akredite olan ve yönetimin yakını olan bir kişiye tepki gösterdi.

Maçı değerlendiren Hamzaoğlu, "Erzurumspor'a tebrikler. İlk golü biz bulsaydık farklı olacaktı. 40 dakika boyunca saldırdık, pozisyon üretmeye çalıştık. Yüzde 90'lık pozisyonlar vardı. İlk golü biz atsak daha farklı olurdu, Erzurumspor attı. Biz de daha çok gol bulmak için riskler aldık. Kendi sahamızda kazanmamız gereken bir maçtı. Beraberliği de yakaladık ama çok erken ikinci golü yedik. Erzurumspor hak ettiği bir galibiyet aldı. Biz de iyi oynamadık işin doğrusu. İyi mücadele ettik ama her zamanki gibi." dedi.

"KÜFÜR EDİYORLAR, SÖZÜM ONA MALATYALILAR"

Hamzaoğlu, "Bugün olabilir, sezon içinde ilk kaybettiğimiz maç olmayacak, son da olmayacak. Fakat, iki taraflı değerlendiriyorum. Saha içinde kaybedebiliriz, sonuç olarak karşımızda bir rakip var. Onlar kazandılar. Anlamadığım, maçtan sonra seyirci yok. Akredite olmuş insanlar var tribünde, Malatyasporlular ve Malatyalılar sözüm ona. Bugünü bekliyorlardı herhalde, takılıp düşmemizi bekliyorlardı. Ancak, kimse demiyor, 'Bu çocuklar ne zamandan beri paralarını almıyorlar, ne zamandan beri mücadele ediyorlar' demiyorlar. Bu kadar şeyin içerisinde bir gün antrenman aksatmadılar. Her gün antrenmanlarını yüzde 100 yaptılar. Bunu hiç soran yok. Hep bağırıp çağırıyorlar. Biraz bunları da düşünsünler. Herkes bunun zorluğunu yaşıyor. Biz de zorluk yaşıyoruz. Malatya için mücadele ediyoruz. Ciddi bir şekilde bunu yapmaya çalışıyoruz. Maç kaybedebiliriz, sen benim eğer yönetimimsen, yönetimin yakınıysan tribünde buna hakkın yok. Normal bir taraftar bağırabilir, eleştirebilir ama bunlar açık söyleyeyim, hiç hoşuma gitmedi. Biz dimdik takımımla beraber ayaktayız. Bu takım için sonuna kadar mücadele edeceğiz. Bu haftalarda bu konuşmayı yapmak istemezdim. Her şeyi de zamanında yapmak lazım. Söylemeyince de her şeyin güllük gülistanlıkmış düşünüyorlar. Biraz bunu da düşünsünler. Sezon başı transferleri yapmak, transferlerin isimleriyle hava atmak olmuyor. Burada gerçekler, gerçeklerle mücadele var. Bu çocukların hakkını yedirmemek lazım." sözleriyle konuşmasını noktaladı.

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