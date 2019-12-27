SPOR
  4. Hamza Hamzaoğlu: Nadir küfür etmişse, cezasız bırakmayacağız

Hamza Hamzaoğlu: Nadir küfür etmişse, cezasız bırakmayacağız

GENÇLERBİRLİĞİ HABERLERİ  | 27.12.2019 23:40 | Son Güncelleme

Gençlerbirliği Teknik Direktörü Hamza Hamzaoğlu, Beşiktaş maçının ardından soruları yanıtladı. Hamzaoğlu, kırmızı kart gören Nadir konusunda, “Küfür etmişse cezasız bırakmayacağız” dedi.

Hamza Hamzaoğlu: Nadir küfür etmişse, cezasız bırakmayacağız

Beşiktaş karşısında 9 kişi kalan ve 4-1 mağlup olan Gençlerbirliği’nde Teknik Direktör Hamza Hamzaoğlu, basın toplantısının ardından karma alanda basın mensuplarına tekrar açıklamalarda bulundu.

Karşılaşmanın kırmızı kartın ardından başladığını söyleyen Hamzaoğlu, "Öncesini konuşacak fırsat olmayacak. Bizim için iyi başlayan bir maç oluyordu ancak kırmızı kart her şeyi değiştirdi. Burada Nadir’in küfür ettiğini söylüyorlar. Ona bakacağız. Eğer etmişse biz de kendi içimizde bunu çözeceğiz ve bunun mutlaka bir cezası olacak. Hiçbir oyuncum sahada arkadaşlarını yalnız bırakmamalı. Nadir bir hata yapmıştır ama öncesinde Vida’nın yüzüne gelen bir tekmesi var. Oyuncuyu bu tarafa yönlendiren bir olay var. Orada hakem belki faulü verse, hiç bunları konuşmayıp maçın güzel taraflarını konuşacağız. Ne olursa olsun oyuncum yapmaması gereken bir şey yaptı, bunu değerlendireceğiz. Daha sonrasında Yasin pozisyon gereği kırmızı kart gördü. Onu izledim televizyonda, bu kart normal. Daha sonra savunma durumunda kalan bir takım hüviyetine büründük. Beşiktaş da ikinci yarıda golleri buldu ve maçı kazandı. Keşke 11’e 11 devam etseydi maç ve biz de burada, yine Beşiktaş kazansaydı da güzel futbolu konuşsaydık. Maalesef pozisyonları konuşuyoruz. Ben son ana kadar sahada kalan ve mücadele eden oyuncularımı kutluyorum. Beşiktaş’ı galibiyetten dolayı kutluyorum" ifadelerini kullandı.

"BİRBİRİMİZİ SUÇLAYARAK BİR YERE VARAMAYIZ, VARAMADIK"

Göreve geldiği günden bu yana takımdan memnun olduğunu ifade eden Hamzaoğlu, "Antrenmanlarımız, maçlardaki form grafiğimiz artıyor. İnşallah ikinci yarıya da iyi hazırlanıp form ve mücadele anlamında daha iyi bir Gençlerbirliği izletiriz. Ben takımımdan memnunum, ortamımızdan memnunum. İnşallah iyi bir şekilde ikinci yarıya başlarız" dedi.

Beşiktaş taraftarının gösterilen kırmızı kartların ardından Fırat Aydınus’a 'Eyyam yapsana' tezahüratı yaptığı hatırlatılan ve kendisinin böyle bir düşünceye kapılıp kapılmadığı sorulan Hamzaoğlu, "İlk pozisyonda biz de bir kapıldık taraftarın sözlerine. Bunu yapacaklarını sanmıyorum. Onlar da hata yapıyorlar. Biz sürekli hakemlerin üzerinde baskı kurmaya çalışıyoruz. Biz bir kere hataların, bu oyunun olmazsa olmaz bir parçası olduğunu kabul etmeliyiz. Sürekli her şeyden bir şey çıkarıyoruz. Bunun arkası gelmiyor. Her geçen gün de kötüye gidiyor ve arkası gelmiyor. Bir yerde dur demek lazım. Önce kendimize, sonra birbirimize saygı duyacağız ve yapılan hataları, hata olarak kabul edeceğiz. Ancak bu şekilde bu işin içinden çıkabiliriz diye düşünüyorum. Birbirimizi suçlayarak bir yere varamayız, varamadık da zaten" diyerek sözlerini tamamladı.

(İHA)

Jeofizik uzmanı açıkladı: Asıl tehlikeli olan fay... Jeofizik uzmanı açıkladı: Asıl tehlikeli olan fay...
Kartal 3 puanla kapattıKartal 3 puanla kapattı
Süper Lig: Beşiktaş: 4 - Gençlerbirliği: 1 (Maç sonucu)Süper Lig: Beşiktaş: 4 - Gençlerbirliği: 1 (Maç sonucu)
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
hamza hamzaoğlu Gençlerbirliği Spor Toto Süper Lig Galatasaray

En Çok Okunan Haberler

Mansur Yavaş'tan 'yerli otomobil' paylaşımı 

Mansur Yavaş'tan 'yerli otomobil' paylaşımı 

Kerkük'te askeri üsse füze saldırısı: 1 ABD'li askeri personel öldü

Kerkük'te askeri üsse füze saldırısı: 1 ABD'li askeri personel öldü

Beşiktaş taraftarı maça damga vurdu

Beşiktaş taraftarı maça damga vurdu

Kartal'ı kaptanı Atiba uçurdu

Kartal'ı kaptanı Atiba uçurdu

Jose Sosa için bomba iddia!

Jose Sosa için bomba iddia!

Dünyanın beklediği transfer açıklandı

Dünyanın beklediği transfer açıklandı

Takım
O
Av
P
Detayları Göster

İlginizi Çekebilir

Elektronik aksesuarlarda %40’a varan indirim!

Elektronik aksesuarlarda %40’a varan indirim!

Hemen alışverişe başla! Yeni yılı indirimlerle karşıla.

Hemen alışverişe başla! Yeni yılı indirimlerle karşıla.

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Hamza Hamzaoğlu: Nadir küfür etmişse, cezasız bırakmayacağız

Hamzaoğlu'ndan küfür açıklaması

Zargo Toure: Beşiktaş maçından 1 puan ya da 3 puan ile dönebiliriz

Zargo Toure iddialı konuştu

Mert Çetin'den eski takımı Gençlerbirliği'ne ziyaret

Mert Çetin'den G.Birliği'ne ziyaret

Stancu ikinci baharını yaşıyor

Stancu ikinci baharını yaşıyor

Hamza Hamzaoğlu: Skoru koruyamadık

Hamza Hamzaoğlu: Skoru koruyamadık

Hamza Hamzaoğlu'ndan Fenerbahçe maçı yorumu

Hamzaoğlu'ndan F.Bahçe maçı yorumu

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.