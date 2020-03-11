Hamza Hamzaoğlu'ndan VAR eleştirisi

Gençlerbirliği Teknik Direktörü Hamza Hamzaoğlu, Beştepe İlhan Cavcav Tesisleri'ndeki antrenmanın ilk bölümünde basın mensuplarına açıklamalarda bulundu.

Fraport TAV Antalyaspor ile 1-1 berabere kaldıklarını hatırlatan Hamzaoğlu, "(Bir puan) Tabii önemli ama önde olduğumuz, oyunun kontrolünü elimizde bulundurduğumuz bir maçı berabere bitirmek bizi üzdü. Yoksa iyi bir takıma karşı puan kazandık, bunun farkındayız." ifadelerini kullandı.

"Hakemlerin maça olan etkisi bizi biraz daha üzdü." diyen Hamzaoğlu, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Sessegnon'un pozisyonunu daha sonra gördüm. İçeride bir çekme var, kırmızı kart ve penaltı olması lazım. Bu kararı VAR hakeminin değil de çağırıp orta hakemin, maçın gerçek yöneticisinin vermesi çok daha doğru olurdu. VAR hakemleri bazen kendini maçın hakemi olarak görebiliyor, bu üzücü. Asıl kararı vermesi gereken orta hakem. Orta hakemin çağrılması gerekiyordu. En azından (penaltı) vermeyecekse de orta hakemin vermemesi daha doğru olurdu. Yoksa biz başka şeyler düşünmeye başlıyoruz. O da bizim açımızdan da hakem camiası açısında da hoş olmuyuor. Artık bu tür şeylere çok daha dikkat etmemiz lazım."