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Hamza Hamzaoğlu'ndan VAR eleştirisi

GENÇLERBİRLİĞİ HABERLERİ  | 11.03.2020 15:10 | Son Güncelleme

Gençlerbirliği Teknik Direktörü Hamza Hamzaoğlu, "VAR hakemleri bazen kendini maçın hakemi olarak görebiliyor, bu üzücü. Asıl kararı vermesi gereken orta hakem" dedi.

Hamza Hamzaoğlu'ndan VAR eleştirisi

Gençlerbirliği Teknik Direktörü Hamza Hamzaoğlu, Beştepe İlhan Cavcav Tesisleri'ndeki antrenmanın ilk bölümünde basın mensuplarına açıklamalarda bulundu.

Fraport TAV Antalyaspor ile 1-1 berabere kaldıklarını hatırlatan Hamzaoğlu, "(Bir puan) Tabii önemli ama önde olduğumuz, oyunun kontrolünü elimizde bulundurduğumuz bir maçı berabere bitirmek bizi üzdü. Yoksa iyi bir takıma karşı puan kazandık, bunun farkındayız." ifadelerini kullandı.

"Hakemlerin maça olan etkisi bizi biraz daha üzdü." diyen Hamzaoğlu, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Sessegnon'un pozisyonunu daha sonra gördüm. İçeride bir çekme var, kırmızı kart ve penaltı olması lazım. Bu kararı VAR hakeminin değil de çağırıp orta hakemin, maçın gerçek yöneticisinin vermesi çok daha doğru olurdu. VAR hakemleri bazen kendini maçın hakemi olarak görebiliyor, bu üzücü. Asıl kararı vermesi gereken orta hakem. Orta hakemin çağrılması gerekiyordu. En azından (penaltı) vermeyecekse de orta hakemin vermemesi daha doğru olurdu. Yoksa biz başka şeyler düşünmeye başlıyoruz. O da bizim açımızdan da hakem camiası açısında da hoş olmuyuor. Artık bu tür şeylere çok daha dikkat etmemiz lazım."

DENİZLİSPOR MAÇ DEĞERLENDİRMESİ

Antalyaspor maçını artık geride bıraktıklarını dile getiren Hamzaoğlu, 14 Mart Cumartesi günü deplasmanda Yukatel Denizlispor ile oynayacakları karşılaşmaya ilişkin, "Bu maça takılıp kalmayacağız. Denizlispor sahasında etkili, ön tarafta süratli, çabuk, gole yönelik oyuncuları bir hayli fazla olan bir takım. Yine defansif anlamda çok dikkatli olmamız gereken bir maç oynayacağız. Hücum anlamında da elimizden geleni yine yapacağız. Fırsatlar yakalayıp onları golle sonuçlandırmaya çalışacağız. Denizlispor maçı da bizim için önemli. Buradan alacağımız puan ya da puanlar bizi daha iyi noktaya taşıyacak. Bunu yapabilecek gücümüz var. Başından sonuna kadar çok dikkatli, kontrollü ve sabırlı olmak zorundayız." değerlendirmesinde bulundu.

Sakat futbolcuların durumuyla ilgili soru üzerine Hamzaoğlu, şunları kaydetti:

"Sağlık ekibimiz hepsini en kısa zamanda hazırlamaya çalışıyor. Fakat sakatlığın durumu, derecesi de önemli. Ayite'nin dizinde sürekli eskiden beri gelen bir sakatlığı vardı. Bunu kısa süreli çözümlerle geçmek çok doğru değil. Belki operasyon geçirmesi gerekebilir. Bununla ilgili 1-1,5 hafta sonra net kararımızı vermiş olacağız. Biz sadece oyuncuyu sahaya sürüp, maçı kazanalım diye düşünmüyoruz. Oyuncumuzun bundan sonraki hayatını düşünerek hareket etmemiz lazım. Stancu'nun durumu iyi gidiyor. Tedavilerine doğru cevap veriyor, iyi çalışıyor. Kuvvetini de korumaya çalışıyor. İnşallah, 1-2 hafta sonra aramızda olur diye düşünüyoruz. Eğer çapraz bağında da bir sıkıntı varsa o zaman belki sezonu da kapatmış olabilir. Diğer oyunularımız da tedavilerini sürdürüyorlar."

(AA)

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