SPOR
  1. Haberler Haberler
  2. SPOR
  3. Yeni Malatyaspor
  4. Hamza Hamzaoğlu’nun Beşiktaş şanssızlığı

Hamza Hamzaoğlu’nun Beşiktaş şanssızlığı

YENİ MALATYASPOR HABERLERİ  | 02.11.2020 11:41 | Son Güncelleme

Süper Lig’in 7. haftasında deplasmanda Beşiktaş’a 1-0 mağlup olan Yeni Malatyaspor’da Teknik Direktör Hamza Hamzaoğlu’nun siyah-beyazlı takıma karşı olan şanssızlığı devam etti. Başarılı teknik adam, başında bulunduğu takımlarla Beşiktaş’a karşı oynadığı son 7 maçta mağlubiyet yaşadı.

Hamza Hamzaoğlu’nun Beşiktaş şanssızlığı

Süper Lig’de deplasmanda Beşiktaş’a karşı mağlubiyet alan Yeni Malatyaspor 8 puanla 11. sırada yer aldı. Ligde geride kalan 7 haftada 2 galibiyet, 2 beraberlik ve 3 mağlubiyet ile yoluna devam eden sarı-siyahlılarda Teknik Direktör Hamza Hamzaoğlu’nun Beşiktaş’a karşı mağlubiyet serisi de 7 maça çıktı. Hamzaoğlu başında bulunduğu takımlar ile siyah-beyazlılara karşı son 7 maçta galibiyet yüzü görmezken, söz konusu ekipler bu maçlarda kalesinde 19 gol gördü.

Beşiktaş yenilgisi sonrası kente dönen Yeni Malatyaspor’da futbolcular bugünü izinli geçirirken, takımın 8 Kasım Pazar günü sahasında oynayacağı Denizlispor maçının hazırlıklarına ise yarın başlayacağı öğrenildi.

Öte yandan Beşiktaş karşılaşmasının 70. dakikasında yerini Olcay Şahan’a bırakan Afriyie Acquah’ın sahadan çıkarken kaptanlık pazubendini yere atması Teknik Direktör Hamza Hamzaoğlu’nun tepkisine yol açtı. Saha içinde yaşanan bu olayla ilgili maç sonrası yayıncı kuruluşa konuşan Hamzaoğlu, "Sahada kalmayı oyuncular çok istiyor, mağlubiyeti de kabullenemiyorlar. Acquah'ın bu ikinci tepkisi. Geçen hafta kaptanlık pazubendini yere attı, bilmiyorum o bir daha o kola gider mi? Hiçbir oyuncunun sahada 90 dakika kalacak diye bir kontratı yok. Buna karar veren bizleriz. Oyuncuları tepkilerinden dolayı uyardık. Kötü niyetli olmadıklarını biliyoruz. Zaten böyle bir şey olursa aramızda barındırmayız. Ancak bu tür davranışların hem bize hem de oyuna giren arkadaşına saygısızlık olduğunu söyledim. Bundan sonra bu tür davranışları görmek istemediğimizi söyledim. Oyuncularımıza gereken uyarıyı yaptık" ifadelerini kullandı.

Öte yandan Yeni Malatyaspor, Beşiktaş karşısında oynadığı oyun ile bu sezon Süper Lig’de yüzde 30 ile topa en az sahip olan takım da oldu.

(İHA)

ÖZET | Manchester United - Arsenal maç sonucu: 0-1ÖZET | Manchester United - Arsenal maç sonucu: 0-1
YORUMLARI GÖR ( 0 )
En Çok Okunan Haberler
3 yaşındaki Elif Perinçek enkazdan sağ olarak çıkartıldı
3 yaşındaki Elif Perinçek enkazdan sağ olarak çıkartıldı
İdil'i çıkartan kahraman itfaiye erleri o anları anlattı
İdil'i çıkartan kahraman itfaiye erleri o anları anlattı
Acun Ilıcalı'nın takımına büyük şok!
Acun Ilıcalı'nın takımına büyük şok!
Onyekuru geri dönüyor! Yılın transferi...
Onyekuru geri dönüyor! Yılın transferi...
Beşiktaş gözünü zirveye dikti! Kritik 3 puan...
Beşiktaş gözünü zirveye dikti! Kritik 3 puan...
Fatih Terim'e sinirlenen Diagne oyundan çıkarken bakın ne yaptı...
Fatih Terim'e sinirlenen Diagne oyundan çıkarken bakın ne yaptı...
Takım
O
Av
P
Detayları Göster
İlginizi Çekebilir
Motorlu Testere ve Ağaç Kesme Makinesi Sezonu Açıldı!
Motorlu Testere ve Ağaç Kesme Makinesi Sezonu Açıldı!
Yeni Malatyaspor'da hedef galibiyet
Yeni Malatyaspor'da hedef galibiyet
2020’nin en çok tercih edilen televizyon markaları ve modelleri
2020’nin en çok tercih edilen televizyon markaları ve modelleri
Ertaç Özbir geri döndü
Ertaç Özbir geri döndü
Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Hamza Hamzaoğlu’nun Beşiktaş şanssızlığı
Hamzaoğlu’nun Beşiktaş şanssızlığı
Yeni Malatyasporlu Fofana ve Topalli, Beşiktaş maçı sonrası açıklamalarda bulundu
Malatyasporlu oyuncudan itiraf...
Hamza Hamzaoğlu: Stratejimiz savunmaydı
''Stratejimiz savunmaydı''
Malatyaspor'da 2 futbolcunun Kovid-19 testi pozitif çıktı
Süper Lig ekibinde korona şoku!
Yeni Malatyaspor'da hedef galibiyet
Yeni Malatyaspor'da hedef galibiyet
Hamza Hamzaoğlu: Bugün iyi bir galibiyet aldık
'Bugün iyi bir galibiyet aldık'
İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.