Hamza Hamzaoğlu Yeni Malatyaspor ile anlaştı

beIN Sports'un haberine göre; Hikmet Karaman ile yolları ayırma kararı alan BtcTurk Yeni Malatyaspor, Hamza Hamzaoğlu ile prensipte anlaştı.
Geçtiğimiz sezon Süper Lig'in 10. haftasında başkent ekibinin başına geçen Hamzaoğlu, sezonu 36 puanla 12. sırada tamamlamıştı.
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