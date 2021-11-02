Hamza Yazıcı sevgilisi Şenay Forbes'in acı biberden yandığı anları paylaştı

Çok Güzel Hareketler 2 ile adını duyuran Hamza Yazıcı, Şenay Forbes ile bir süredir birliktelik yaşıyor.

Gönlünü Şenay Forbes’e kaptıran Yazıcı, beraber gittikleri tatilden yaptığı paylaşımlar ile ne kadar mutlu olduklarını herkese duyurarak, aşklarını ilan etmişti.

Sevgilisiyle paylaşımlara devam eden Hamza Yazıcı, Forbes'in biber yerken acıdan gözlerinin dolduğu anlarda, sevgilisine 'Sen Ağlama' şarkısıyla destek oldu.

Sevgililerin paylaşımına kısa sürede, binlerce beğeni ve yorum yağdı.



