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Hamzaoğlu: Dibe vurduk, yurtdışı istiyorum

24.02.2021 20:59 | Son Güncelleme:
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Hamzaoğlu: Dibe vurduk, yurtdışı istiyorum

Yeni Malatyaspor'la yolları ayrılan Hamza Hamzaoğlu, ayrılık süreci ve futbolun içinde bulunduğu durumla ilgili çarpıcı açıklamalar yaptı, yurtdışında çalışmak istediğini söyledi.

Son olarak Süper Lig ekiplerinden Yeni Malatyaspor ile yollarını ayrılan Hamza Hamzaoğlu, ayrılık süreci ve futbolun içinde bulunduğu durumla ilgili çarpıcı açıklamalar yaptı. Radyospor'da Özgür Sancar'ın canlı yayın konuğu olan Hamzaoğlu, yurtdışında çalışmak istediğini söyledi

"SAHA DIŞI SORUNLARLA İLGİLENMEK ZORUNDA KALIYORSUNUZ"

Hamza Hamzaoğlu, "Sezon başladığında, Murat dışında stoperimiz yoktu. Youssouf Ndayishimiye'yi stoper oynattık. Ciddi maddi sorunlar yaşadık. Zaten ülkemizde teknik direktörlük yapıyorsanız, işiniz sahada değil, saha dışında oluyor. Taraftar, basın, sosyal medya, zaman zaman yönetimi, oyuncuların yaşadığı sorunlar. Hepsiyle siz ilgilenmek zorundasınız. İlgilenmezseniz, sonunda sizi gelip buluyor zaten. Tüm bunlara rağmen ekibimle birlikte ortaya konması gereken performansı ortaya koyduk. Başarılı olduk. Yönetimle de dostça ayrılıyoruz" dedi.

"NDAYISHIMIYE'NİN GİDİŞİ ZORUNLULUKTU"

Tecrübeli teknik direktör, "Youssouf Ndayishimiye'nin devre arasında satılması zorunluluktu ve ben bunu kabul ettim. Çünkü para sorunu olsaydı, biz yine büyük sorunlar yaşayacaktık. Bu açından gelen teklifi değerlendirmek gerekiyordu" diye konuştu.

"DİBE VURDUK, BÖYLE GİDERSE TUTACAK TAKIM BULAMAYIZ"

Yurtdışında çalışmak istediğini belirten Hamza Hamzaoğlu, "Antrenörleri değiştirmek bir çözüm değil. Avrupa'da bir iki teknik direktör değişiyor. Biz de ise en az 20 tane değişiyor. Futbol için temel bir felsefeye sahip değiliz. Nasıl bir yol izlemek zorundayız bilmiyoruz. Prensiplerle hareket etmeliyiz, ideallerle hareket etmek zorundayız. Futbol açısından maalesef dibe vurduk. Bu gidişatı değiştirmezsek, ülkede tutacak takım bulamayacağız. Ciddi kararlar alma zamanı geçti. Bundan sonra yurtdışında çalışmak istiyorum. Kolay değil; ama ben yurtdışında yapabileceğimi ispatlamak istiyorum. En azından bunu kendime ispatlamak istiyorum" dedi.

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