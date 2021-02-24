Hamzaoğlu: Dibe vurduk, yurtdışı istiyorum

Son olarak Süper Lig ekiplerinden Yeni Malatyaspor ile yollarını ayrılan Hamza Hamzaoğlu, ayrılık süreci ve futbolun içinde bulunduğu durumla ilgili çarpıcı açıklamalar yaptı. Radyospor'da Özgür Sancar'ın canlı yayın konuğu olan Hamzaoğlu, yurtdışında çalışmak istediğini söyledi

"SAHA DIŞI SORUNLARLA İLGİLENMEK ZORUNDA KALIYORSUNUZ"

Hamza Hamzaoğlu, "Sezon başladığında, Murat dışında stoperimiz yoktu. Youssouf Ndayishimiye'yi stoper oynattık. Ciddi maddi sorunlar yaşadık. Zaten ülkemizde teknik direktörlük yapıyorsanız, işiniz sahada değil, saha dışında oluyor. Taraftar, basın, sosyal medya, zaman zaman yönetimi, oyuncuların yaşadığı sorunlar. Hepsiyle siz ilgilenmek zorundasınız. İlgilenmezseniz, sonunda sizi gelip buluyor zaten. Tüm bunlara rağmen ekibimle birlikte ortaya konması gereken performansı ortaya koyduk. Başarılı olduk. Yönetimle de dostça ayrılıyoruz" dedi.

"NDAYISHIMIYE'NİN GİDİŞİ ZORUNLULUKTU"

Tecrübeli teknik direktör, "Youssouf Ndayishimiye'nin devre arasında satılması zorunluluktu ve ben bunu kabul ettim. Çünkü para sorunu olsaydı, biz yine büyük sorunlar yaşayacaktık. Bu açından gelen teklifi değerlendirmek gerekiyordu" diye konuştu.