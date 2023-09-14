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Handa Baladın'ı tehdit eden şahıs hakkında Eczacıbaşı harekete geçti! ''Hande korkuyor, cezalandırılmasını istiyoruz''

14.09.2023 13:18 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Eczacıbaşı Kulübü'nün Hande Baladın'a sahip çıktı. Kendisini tehdit eden ancak serbest bırakılan şahısla ilgili harekete geçen Eczacıbaşı kulübü suç duyurusunda bulundu.

A Milli Voleybol Takımımızın ve Eczacıbaşı'nın yıldız oyuncusu Handa Baladın, Mustafa Neşeli isimli şahıs tarafından bir dönem tehdit edilmişti.

"YÜZÜNE ASİT ATACAĞIM"

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Mustafa Neşeli, milli voleybolcu Hande Baladın'a, oynadığı takıma ve sponsor firmaya yönelik sosyal medya üzerinden tehdit mesajı içeren paylaşımlar yapmıştı.

Hande Baladın'a yönelik "Kızım dedim, orman yoluna yatarım, spor kulübüne giderken arabanı tararım dedim. Benden şikayetçi olmadı. Benden korkmadı. Ben bunu alenen devamlı tehdit, taciz aklınıza gelebilecek ne varsa uyguladım. Fakat saf aşık gibi göründüm kendisine. Sanki bana her şeyi yaptırabilecek bir insanmış gibi. Bu da bundan nemalandı.", "Ben bu kıza diyorum ki senin yüzüne asit atacağım bundan dahi korkmuyor. Bu kızdan intikam almadan bana ölüm yok" şeklinde ifadeler kullanmıştı.

SAVCILIK "KADINA KARŞI TEHDİT" SUÇUNDAN DAVA AÇMIŞTI

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İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'na suç duyurusunda bulunmuştu. Bunun üzerine savcılık, Mustafa Neşeli'nin "Zincirleme şekilde kadına karşı silahla tehdit" suçundan 2 yıl 6 aydan 8 yıl 9 aya kadar hapisle cezalandırılmasını talep etmişti. İstanbul 46. Asliye Ceza Mahkemesi'ndeki ilk duruşmaya, tutuklu sanık Mustafa Neşeli Ses ve Görüntülü Bilişim Sistemi (SEGBİS) ile katılmıştı. Duruşmaya katılmayan Hande Baladın'ı avukatı Dilara Sasa temsil etmiş, avukat Sasa, müvekkili Baladın'ın yoğun maç programı nedeniyle duruşmaya katılmadığını belirtmişti. Duruşmada taraf avukatları ile Aile Sosyal ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı avukatı da hazır bulunmuştu.

"BİPOLAR HASTASIYIM" DEYİP ÖZÜR DİLEDİ

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Kimlik sorgusunda kamu personeli olduğunu ve 30 bin lira maaş aldığını belirten sanık Mustafa Neşeli, "Sosyal medyadan ekranıma düşen reklamlardan rahatsız olmam sebebiyle ilgili firmaya ulaşmaya çalıştım. Firmanın reklam yüzü olan Hande Baladın'ı gördüm. Yine bu reklamları engellemek adına kendisine ulaşmaya çalıştım. Bu süreçte yakınlık hissetmeye başladım. Mesajları ben yolladım" dedi. Sanık Neşeli, Hande Baladın ile tanışıklığı ve yüz yüze teması olmadığını, sosyal medyadan yazışmalarının olmadığını ancak kendisine özel olarak durum attığını da iddia etti. Neşeli, rahatsız olduğu reklamlar nedeniyle bilgilerinin çalınacağından endişe duyduğunu ve bu sebeple firmanın binasına gittiğini söyledi. Firma yetkilileri tarafından reddedildiğini söyleyen Neşeli, mahkemede "Bipolar hastasıyım yazdıklarımdan dolayı pişmanım müştekiden özür diyorum" diyerek tahliyesini talep etti.

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı'nın katılma talebini kabul eden mahkeme, sanık Mustafa Neşeli'nin savunmasının alınmış olması, tutukluluktan beklenen gayenin gerçekleşmiş olması nedeniyle tahliyesine karar vermişti.

"TEHDİT MESAJLARINDAN ENDİŞE DUYUYORUZ"

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Bunun üzerine Eczacıbaşı Kulübü de harekete geçti. Savcılığa suç duyurusunda bulunan kulüp, "Sporcumuz Hande Baladın'a gelen tehdit mesajlarından endişe duyuyoruz. Çalışma ve hürriyeti kısıtlanıyor. Şahıs paylaşımlarında 'Asit atacağım, diri diri yakacağım. Arabanı tararım' ifadeleriyle saldırgan bir tutum sergilemiştir. Ayrıca şirket binasını basacağı yönündeki ifadeleri yüzünden spor kulübü ve şirket çalışanlarının hürriyeti etkilenmiştir. Sporcumuz da antrenmanlarda endişe ve korku duymaktadır. Mustafa Neşeli'nin tehdit ve iş ve çalışma ihlali suçlarından cezalandırılmasını istiyoruz" ifadelerine yer verdi.

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