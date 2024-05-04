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Hande Ataizi ünlü dergiye kapak oldu! İddialı pozu sosyal medyayı salladı

Ceylan Yıldız Ceylan Yıldız Mynet Magazin Editörü
04.05.2024 09:49
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Hande Ataizi başarılı oyunculuğu, güzelliği ve fit hali ile sık sık gündeme gelmeyi başarıyor. Ataizi bu kez ünlü bir dergiye kapak oldu. Ünlü oyuncunun iddialı pozu sosyal medyada çok konuşuldu.

Hande Ataizi ünlü dergiye kapak oldu! İddialı pozu sosyal medyayı salladı

'Bihter' filmindeki Firdevs Hanım karakteri ile adından söz ettiren ünlü oyuncu Hande Ataizi yıllara meydan okuyan güzelliği ve fit hali ile büyük beğeni topluyor.

Ataizi, iddialı ve cesur seçimleriyle de adından söz ettiriyor. Güzelliği ve fit hali ile çok konuşulan oyuncu bu kez ünlü bir dergiye kapak oldu.

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Ataizi'nin iddialı pozu sosyal medyayı salladı. Hayranları tarafından paylaşıma beğeni ve yorum yağdı.

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Oyuncuya hayranları tarafından "Çok asil ve güzel", "Efsane kadın", "Her haliyle güzel" gibi yorumlar yapıldı.

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