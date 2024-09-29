Hande Demir 8 karat yüzüğünü parmağından çıkaramadı! Önce hastane sonra kuyumcuda aldı soluğu...

Sosyetik isim Hande Demir milyonluk tektaşı yüzünden hastanelik oldu. Parmağını sıkan yüzüğü 5 gün boyunca çıkaramayan, bu nedenle parmağının ödem yaptığını söyleyen Demir, soluğu hastanede aldı. Doktor, tek taşı 45 dakikada çıkardı.

Müge Dağıstanlı köşesinde bu durumdan bahsederken "Sosyeteden söz açılmışken… Cemiyet, WhatsApp gruplarında Hande Demir’in başına gelenleri konuşuyor" dedi.

Dağıstanlı'nın yazısında şu ifadeler kullanıldı:

45 DAKİKA BOYUNCA UĞRAŞTILAR

"Hande Demir parmağına taktığı 8 karat, birkaç milyon TL değerindeki tektaşını bir türlü çıkaramamış. Parmağı ödem yapmış. Doğru hastaneye koşmuş. Doktor yüzüğü 45 dakikada ancak keserek çıkarmış.



Hande Demir oradan da kuyumcusuna gidip yüzüğünü yaptırmış. Tek taşını kendisinin aldığını söylüyor. Ama cemiyetteki bazı tanıdıkları bu haberi WhatsApp gruplarında şöyle yayıyor: Derdine bak… Allah başka ıstırap vermesin…

Bir de kendi aralarında Hande Demir’i yalanlıyorlar. Yüzüğü kendisinin almadığını, zamanında eski eşi Erdinç Acar’ın aldığını yazıyorlar."