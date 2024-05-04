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Hande Doğandemir bir takipçisinin yaptığı yoruma yanıt verdi! "Tüm tuşlara aynı anda..."

Ceylan Yıldız Ceylan Yıldız Mynet Magazin Editörü
04.05.2024 16:38
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Hande Doğandemir başarılı oyunculuğunun dışında özel hayatı ve sosyal medya paylaşımlarıyla da gündeme geliyor. Oyuncu bu kez bir takipçisinin yaptığı yoruma verdiği yanıtla gündeme geldi.

Hande Doğandemir bir takipçisinin yaptığı yoruma yanıt verdi! "Tüm tuşlara aynı anda..."

Ünlü oyuncu Hande Doğandemir, son olarak Annemizi Saklarken ve Hayat Bugün gibi dizilerle izleyici karşısına çıkmıştı.

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Son olarak Hayat Bugün dizisiyle ekranlara gelen oyuncu Hande Doğandemir kendi kurduğu markayı tanımak için çektiği bir makyaj videosu yayınladı.

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Oyuncunun paylaştığı videoaya bir takipçisi, "Oynadığı tüm diziler final yapınca çareyi Influencer olmakta bulmuş ama gel görün ki onu bile becerememiş. Bir nemlendirici sür suratına... Tüm tuşlara aynı anda basıyorsun" yorumunu yaptı.

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"SEN NE İŞ YAPIYORSUN"

Doğandemir, ise yanıt olarak şunları söyledi:

"Oyunculuğa devam tiyatro oyunuma ve sinema filmlerime beklerim. Influencer olmayı aşağılaman bir kenara bir kadın girişimci olarak kurduğum marka ile bir video çektim. Birilerine çalışarak üreterek ilham vermek çok kıymetli sen ne iş yapıyorsun ablacım önce terbiyeli olacaksın."

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