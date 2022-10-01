Hande Doğandemir’den sosyal medyayı sallayan pozlar! Yorganı vücuduna sarıp denizin kenarına oturdu

Özel hayatıyla da magazin gündeminde yer alan Hande Doğandemir son olarak meslektaşı Furkan Palalı ile yaşadığı aşk iddialarıyla gündeme gelmişti. Aşk iddialarını net bir dille yalanlayan güzel oyuncu sosyal medya paylaşımıyla dikkatleri üzerine çekti.

Ünlü oyuncunun vücudunu sadece yorganla örttüğü deniz kenarındaki pozları sosyal medya kullanıcılarının ilgisini çekti.

Beyaz bir yorgana sarılarak denizin kenarında ve içinde poz veren Doğandemir’in paylaşımı sosyal medya kullanıcıları tarafından beğeni ve yorum yağmuruna tutuldu.

