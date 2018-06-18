MAGAZİN

Hande Doğandemir ile Burak Yılmaz plajda

MAGAZİN HABERLERİ  | 18.06.2018 09:58 | Son Güncelleme

Mert Fırat'tan ayrılan Hande Doğandemir, bir hafta önce İstem Yılmaz'dan boşanan futbolcu Burak Yılmaz ile Çeşme'de görüntülendi

Hande Doğandemir ile Burak Yılmaz plajda

Mert Fırat ile yaşadığı ilişkiyle bir süre sık sık gündeme gelen Hande Doğandemir, yaz sezonunu Çeşme'de açtı. Arkadaş grubu ile önceki gün Spiaggia Grande Plahı'nda görüntülenen oyuncu güneşlendikten sonra denize girdi.

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Denizde çektirdiği pozu Instagram hesabından da paylaşan oyuncu, ardından futbolcu Burak Yılmaz ile şezlongda uzun süre sohbet etti.

BURAK YILMAZ BİR HAFTA ÖNCE BOŞANDI

Milli futbolcu Burak Yılmaz ile eşi İstem Yılmaz arasında görülen boşanma davasında mahkeme tarafların boşanmalarına karar verdi. Mahkeme Burak Yılmaz'ın 1.3 milyon TL tazminat ve aylık 10 bin TL nafaka ödenmesine karar verdi. (Posta)

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