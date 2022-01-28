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  4. Hande Doğandemir ile Onur Tuna ayrıldı! Sessiz başlayan aşk sessiz bitti

Hande Doğandemir ile Onur Tuna ayrıldı! Sessiz başlayan aşk sessiz bitti

28.01.2022 09:08 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Mahkum dizisiyle ekrana gelen Onur Tuna, koronavirüse yakalanadı. Ünlü oyuncu, kısa bir süre önce aşk yaşamaya başladığı Hande Doğandemir'den de ayrıldı.

Hande Doğandemir ile Onur Tuna ayrıldı! Sessiz başlayan aşk sessiz bitti

Birsen Altuntaş'ın haberine göre; Onur Tuna'nın hem iş, hem de özel hayatıyla ilgili iki önemli gelişme yaşandı. Reyting rekortmeni Mahkum'daki oyunculuğuyla kendisine hayran bırakan yakışıklı oyuncu Onur Tuna cephesinde iki yeni gelişme yaşandı. Başarılı oyuncu önceki hafta sağlık sorunları yaşamış, korona şüphesiyle hastaneye gitmişti ve yaptığı yazılı açıklama "Arkadaşlar korona değilim. Sabah yüksek ateşle uyandım. Ancak yapılan bütün testlerim negatif çıkmıştır" demişti.

Günlerdir testleri negatif çıkan oyuncunun bugün son yapılan testi pozitif çıktı. Soğuk algınlığı nedeniyle günlerdir bir türlü iyileşemeyen Tuna hemen karantinaya girdi.

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AYRILDILAR

SnobMAgazin'in haberine göre; öte yandan Tuna'nın aşk yaşadığı gündeme gelen Hande Doğandemir'le beraberliği de kısa sürdü. İkilinin sessiz sedasız başlayan ilişkisi, yine sessiz sedasız bitti.

İkilinin aşkını Doğandemir'in telefonunun kılıfındaki Onur Tuna'nın fotoğraf olması ele vermişti.

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Onur Tuna Hande Doğandemir
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