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Hande Erçel babasının doğum gününü kutladı! Benzerlikleri olay oldu

13.05.2021 07:25 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Hande Erçel, babası Kaya Erçel'in fotoğrafını sosyal medyadan paylaşarak, "Babam iyi ki doğmuş" notunu düştü. Baba-kızın benzerlikleri sosyal medyada olay oldu.

Hande Erçel babasının doğum gününü kutladı! Benzerlikleri olay oldu

Son dönemde kariyerinin zirvesini yaşayan güzel oyuncu Hande Erçel magazin gündeminden düşmüyor.

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Hande Erçel'in kanser tedavisi gören annesi Aylin Erçel, 48 yaşında hayatını kaybetmişti. Annesini kaybetmenin derin acısını yaşayan Hande Erçel, o günden sonra kardeşi Gamze Erçel'e ve babası Kaya Erçel'e sıkı sıkı sarıldı.

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Babası Bandırma'da yaşayan oyuncu, zaman zaman özlemini sosyal medya hesabından dile getiriyor. Erçel son olarak babası Kaya Erçel'in doğum gününü sosyal medyadan kutladı. Hande Erçel, babası Kaya Erçel için yayınladığı doğum günü mesajına 'Babam iyi ki doğmuş' notunu da eklemeyi ihmal etmedi.

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Baba - kızın benzerlikleri sosyal medya kullanıcılarının dikkatinden kaçmadı.
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Hande Erçel Instagram
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Okuyucu Yorumları 2 yorum
Armut dibine düşer.. Kime benzemesi gerekiyor.. Ama yine de büyük olay.. Tebrikler..
iyi evlat yetiştirmiş, başarılar

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