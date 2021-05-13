Hande Erçel babasının doğum gününü kutladı! Benzerlikleri olay oldu

Son dönemde kariyerinin zirvesini yaşayan güzel oyuncu Hande Erçel magazin gündeminden düşmüyor.

Hande Erçel'in kanser tedavisi gören annesi Aylin Erçel, 48 yaşında hayatını kaybetmişti. Annesini kaybetmenin derin acısını yaşayan Hande Erçel, o günden sonra kardeşi Gamze Erçel'e ve babası Kaya Erçel'e sıkı sıkı sarıldı.

Babası Bandırma'da yaşayan oyuncu, zaman zaman özlemini sosyal medya hesabından dile getiriyor. Erçel son olarak babası Kaya Erçel'in doğum gününü sosyal medyadan kutladı. Hande Erçel, babası Kaya Erçel için yayınladığı doğum günü mesajına 'Babam iyi ki doğmuş' notunu da eklemeyi ihmal etmedi.

Baba - kızın benzerlikleri sosyal medya kullanıcılarının dikkatinden kaçmadı.





