Hande Erçel-Danla Bilic pişti olunca ortaklık karıştı!

Fox TV ekranlarına gelen ‘Sen Çal Kapımı’ dizisinde Hande Erçel’in giydiği sarı nişan elbisesi oldukça beğenilmişti. Başrollerini Kerem Bürsin ve Hande Erçel’in paylaştığı dizinin nişan sahneleri günlerce sosyal medyada konuşulmuştu. Aynı kıyafetin beyazını Danla Bilic’in giymesi ise ‘yakışma’ polemiğinin fitilini ateşledi.

DANLA GELİNE BENZETİLDİ

Oyuncu Hande Erçel’in dizinin nişan sahnesinde giydiği elbisenin beyazını giyen Danla Bilic, yaz tatilini yarıda bırakarak arkadaşının bekarlığa veda partisine gitti. Survivor Cemal Can ve Berkan ile Çeşme’de tatil yapan sosyal medya fenomeni yakın arkadaşının bekarlığa vedası için İstanbul’a döndü.



Teknede düzenlenen bekarlığa veda partisi için özenle hazırlanan Danla Bilic, sosyal medya hesabından fotoğrafını paylaşmayı ihmal etmedi. Güzel Youtuber’ın hikayesinde ‘kötü bir haberim var’ ifadelerini kullanması kafaları karıştırdı.



Beyaz kıyafetiyle kendisini geline benzeten Danla Bilic, “Gelini tebrik etmiyoruz” notunu düştü. Hemen ardından evlenecek olan yakın arkadaşıyla bir pozunu koyan Bilic, “Ama bu gelini edebiliriz” açıklamasını yaptı.

