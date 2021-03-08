Hande Erçel duygulandırdı! Annesini paylaştı

Oyuncu Hande Erçel ve Gamze Erçel'in kanser tedavisi gören anneleri Aylin Erçel, 2019'un ocak ayında yaşamını yitirmişti.
27 yaşındaki Erçel, 8 Mart Dünya Kadınlar Günü'nde duygusal bir paylaşımda bulundu.
Adı rol arkadaşı Kerem Bürsin'le aşk dedikodularına karışan Hande Erçel, sosyal medya hesabından yayınladığı gönderi ile annesini andı.
Ünlü oyuncu, Aylin Erçel ve ablası ile birlikte yer aldığı kareleri, "Hayatımın kadınları! Kadınlar Günümüz kutlu olsun!" notuyla takipçileriyle paylaştı.
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