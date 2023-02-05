Hande Erçel ile Hakan Sabancı aşkı resmen belgelendi! Birlikte ilk kez görüntülendiler

Kerem Bürsin'le ayrılığının ardından Kaan Yıldırım'la kısa süreli bir birliktelik yaşayan Hande Erçel'in ismi uzun zamandır Hakan Sabancı ile anılıyordu. Ancak Erçel, bu iddialara "Beni hayal dünyanıza çekmeyin, hayatımda kimse yok" diyerek yanıt vermişti. Ancak dün gece Hande Erçel ile Hakan Sabancı aşkı resmen belgelendi...

Hande Erçel ile Hakan Sabancı, Nişantaşı'ndaki bir mekanda baş başa eğlendi. Taze aşıklar, sabaha karşı mekandan ayrıldılar. Çift, görüntü vermemek için uğraştı. Erçel, arka kapıdan çıkıp aşk sorularını yanıtsız bıraktı.

İş insanı Hakan Sabancı ise mekanın başka bir kapısına yanaşan VIP aracına binerek mekandan ayrıldı. İkilinin birlikte geç saatlere kadar baş başa eğlenmesi aşk iddialarının güçlenmesine sebep oldu.

İkili daha önce de arkadaş grubuyla görüntülenmişti. (SnobMagazin)



