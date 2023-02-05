MAGAZİN

  1. Haberler Haberler
  2. MAGAZİN
  3. Güncel
  4. Hande Erçel ile Hakan Sabancı aşkı resmen belgelendi! Birlikte ilk kez görüntülendiler

Hande Erçel ile Hakan Sabancı aşkı resmen belgelendi! Birlikte ilk kez görüntülendiler

05.02.2023 15:40 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Hande Erçel ile Hakan Sabancı aşkı artık resmen belgelendi. Uzun zamandır adı Hakan Sabancı ile anılan Erçel dün gece ilk kez görüntülendi. Çiftin baş başa eğlendiği dakikalar magazin basınının dikkatinden kaçmadı...

Hande Erçel ile Hakan Sabancı aşkı resmen belgelendi! Birlikte ilk kez görüntülendiler

Kerem Bürsin'le ayrılığının ardından Kaan Yıldırım'la kısa süreli bir birliktelik yaşayan Hande Erçel'in ismi uzun zamandır Hakan Sabancı ile anılıyordu. Ancak Erçel, bu iddialara "Beni hayal dünyanıza çekmeyin, hayatımda kimse yok" diyerek yanıt vermişti. Ancak dün gece Hande Erçel ile Hakan Sabancı aşkı resmen belgelendi...

Hande Erçel ile Hakan Sabancı, Nişantaşı'ndaki bir mekanda baş başa eğlendi. Taze aşıklar, sabaha karşı mekandan ayrıldılar. Çift, görüntü vermemek için uğraştı. Erçel, arka kapıdan çıkıp aşk sorularını yanıtsız bıraktı.

Hande Erçel

İş insanı Hakan Sabancı ise mekanın başka bir kapısına yanaşan VIP aracına binerek mekandan ayrıldı. İkilinin birlikte geç saatlere kadar baş başa eğlenmesi aşk iddialarının güçlenmesine sebep oldu.

İkili daha önce de arkadaş grubuyla görüntülenmişti. (SnobMagazin)

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Süper minisiyle nefes kesti! 'Icardi görmesin'Süper minisiyle nefes kesti! 'Icardi görmesin'
Mehmet Şef'ten kar tepkisi! "Kimi arasak..."Mehmet Şef'ten kar tepkisi! "Kimi arasak..."
Tuğba Ekinci'den tepki çeken sözler! "Kürtleri..."Tuğba Ekinci'den tepki çeken sözler! "Kürtleri..."
Anahtar Kelimeler:
Hande Erçel Hakan Sabancı Kerem Bürsin ele erçel

En Çok Okunan Haberler

Bodrum'a giderken feci kaza! Çok sayıda can kaybı var

Bodrum'a giderken feci kaza! Çok sayıda can kaybı var

Bugün başladı, yarın şiddetlenecek!

Bugün başladı, yarın şiddetlenecek!

'Casus Balon' patladı, kriz tırmanıyor!

'Casus Balon' patladı, kriz tırmanıyor!

Mert Hakan Yandaş'ın Adana Demirspor maçındaki yeni görüntüsü ortaya çıktı!

Mert Hakan Yandaş'ın Adana Demirspor maçındaki yeni görüntüsü ortaya çıktı!

Son dakika: İstanbul'da korkutan deprem! Kandilli ve AFAD'dan açıklama geldi

Son dakika: İstanbul'da korkutan deprem! Kandilli ve AFAD'dan açıklama geldi

Seçim anketinde tablo değişti! "Her adım 1-2 puan artırdı"

Seçim anketinde tablo değişti! "Her adım 1-2 puan artırdı"

İlginizi Çekebilir

Mucizeyi başardı! Korkunç fırtınada botu alabora olunca...

Mucizeyi başardı! Korkunç fırtınada botu alabora olunca...

Camdaki Kız'a veda eder etmez bakın hangi diziyle anlaştı

Camdaki Kız'a veda eder etmez bakın hangi diziyle anlaştı

Ayaklarınızı hak ettiği konforla tanıştırın! En rahat spor ayakkabı modellerinde %40'a varan indirim

Ayaklarınızı hak ettiği konforla tanıştırın! En rahat spor ayakkabı modellerinde %40'a varan indirim

İşte öpüşme sahnesi sonrası reytingleri... Olay oldu

İşte öpüşme sahnesi sonrası reytingleri... Olay oldu

Aylar sonra sahnede! Cesur tarzından ödün vermedi

Aylar sonra sahnede! Cesur tarzından ödün vermedi

Hoş bir koku sizi olduğunuzdan daha çekici kılar! Beyler işte 2023'ün en iyi erkek parfümleri

Hoş bir koku sizi olduğunuzdan daha çekici kılar! Beyler işte 2023'ün en iyi erkek parfümleri

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
Facebook'da Takip Et Twitter'da Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.