Hande Erçel ile Kerem Bürsin ayrıldı mı? Güzel oyuncudan açıklama geldi

Sen Çal Kapımı dizisinde birlikte rol alan Kerem Bürsin ile Hande Erçel, geçtiğimiz yaz başında birlikte Maldivler'e tatile gitmiş ve aşk yaşadıkları ortaya çıkmıştı.

ERÇEL'DEN AYRILIK İDDİALARINA YANIT

Ancak ünlü çiftin ilişkilerini geçtiğimiz günlerde noktaladığı iddia edilmişti. Her iki isimden bir yalanlama ya da doğrulama gelmemişti.

Önceki akşam reklam yüzü olduğu bir markanın lansman gecesine katılan Hande Erçel ise magazin muhabirlerinin konuyla ilgili sorularını yanıtladı.

Güzel oyuncu ayrılık iddialarını ise "Yok öyle bir şey" yanıtıyla yalanladı.



