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  4. Hande Erçel ile Kerem Bürsin ayrıldı mı? Güzel oyuncudan açıklama geldi

Hande Erçel ile Kerem Bürsin ayrıldı mı? Güzel oyuncudan açıklama geldi

21.12.2021 22:26 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Sen Çal Kapımı dizisindeki rol arkadaşlıkları aşka dönüşen Hande Erçel ve Kerem Bürsin çiftinin ilişkilerini noktaladığı iddia edilmişti. Reklam yüzü olduğu bir markanın lansman gecesinde muhabirlerin sorularını yanıtlayan Erçel, ayrılık haberlerini ise "Yok öyle bir şey" diyerek yalandı.

Hande Erçel ile Kerem Bürsin ayrıldı mı? Güzel oyuncudan açıklama geldi

Sen Çal Kapımı dizisinde birlikte rol alan Kerem Bürsin ile Hande Erçel, geçtiğimiz yaz başında birlikte Maldivler'e tatile gitmiş ve aşk yaşadıkları ortaya çıkmıştı.

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ERÇEL'DEN AYRILIK İDDİALARINA YANIT

Ancak ünlü çiftin ilişkilerini geçtiğimiz günlerde noktaladığı iddia edilmişti. Her iki isimden bir yalanlama ya da doğrulama gelmemişti.

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Önceki akşam reklam yüzü olduğu bir markanın lansman gecesine katılan Hande Erçel ise magazin muhabirlerinin konuyla ilgili sorularını yanıtladı.

Güzel oyuncu ayrılık iddialarını ise "Yok öyle bir şey" yanıtıyla yalanladı.


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Hande Erçel Kerem Bürsin
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