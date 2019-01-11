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Hande Erçel'in acı günü! Annesi kansere yenik düştü

MAGAZİN HABERLERİ  | 11.01.2019 14:08 | Son Güncelleme

Hande Erçel'in bir süredir hastanede tedavi gören annesi Aylin Erçel, hayatını kaybetti. Anne Erçel'in sabaha karşı vefat ettiği öğrenildi.

Hande Erçel'in acı günü! Annesi kansere yenik düştü

Yeni yayına başlayacak olan ‘Halka’ dizisinin başrol oyuncularından olan Hande Erçel, annesinin sağlık durumu hakkında "İyi haberler bekliyoruz, iyileşecek inşallah" demişti.

SABAHA KARŞI VEFAT ETTİĞİ ÖĞRENİLDİ

Geçtiğimiz yılın son haftasında kanser tedavisi için hastaneye yatırılan Hande Erçel'in annesi kansere yenik düştü. İki gün önce durumu ağırlaşan anne Aylin Erçel'in sabaha karşı vefat ettiği öğrenildi.

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ANNESİNE DONÖR OLACAĞINI AÇIKLAMIŞTI

Geçtiğimiz günlerde Hande Erçel, annesinin sağlık durumu hakkında, "Güzel gidiyor her şey yolunda. İnşallah bir aksilik olmaz. İyileşme sürecine geçtik" demişti.

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Okuyucu Yorumları 4 yorum
ALLAH rahmet eylesin geride kalanlara sabır versin anne ölümü çok ağırdır
allah rahmet eylesin mekanı cennet olsun nurlar icinde yatsın
allah taksiratını affetsin
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