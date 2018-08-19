MAGAZİN

Hande Erçel'in annesi hastaneye kaldırıldı

MAGAZİN HABERLERİ  | 19.08.2018 17:13 | Son Güncelleme

Annesi Aylin Erçel'in aniden rahatsızlanarak hastaneye kaldırılması nedeniyle oyuncu Hande Erçel, zor günler geçiriyor. Hande Erçel'e sıkıntılı günlerinde sevgilisi Murat Dalkılıç destek oluyor.

Hande Erçel'in annesi hastaneye kaldırıldı

Oynadığı dizilerle geniş hayran kitlelerine ulaşan oyuncu Hande Erçel, annesinin rahatsızlığı yüzünden zor günler geçiriyor.

Son zamanlarda DJ Kerimcan Durmaz'la 'Bazlama' polemiği nedeniyle gündeme gelen oyuncunun, haksız eleştiriye maruz kalması gündemde dikkat çekmişti. Bu haberlerden sonra Hande Erçel'i derinden üzen bir olay yaşandı.

HASTALIK TEŞHİS EDİLEMEDİ
Hande Erçel'in annesi Aylin Erçel'in aniden ortaya çıkan rahatsızlığı nedeniyle sıkıntılı günler yaşadığı öğrenildi.

Hastaneye kaldırılan ve tüm tetkiklere rağmen teşhis konamayan anne Erçel, şu sıralar gözetim altında tutuluyor.

Büyük üzüntü yaşayan oyuncuyu, sevgilisi Murat Dalkılıç bir an olsun yalnız bırakmıyor.


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