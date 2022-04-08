Hande Erçel'in 'Kaan Yıldırım' sessizliği! "Sonra konuşalım"

Habertürk'ten Tolga Aslan'ın haberine göre; Hande Erçel, geçtiğimiz günlerde ablası Gamze Erçel ile birlikte çıktığı Milano tatili dönüşü İstanbul Havalimanı'nda görüntülendi. Muhabirlerin "Milano nasıl geçti?" sorusuna yanıt veren Erçel, "Çok güzel bir tatil oldu bizim için, hem dinlenmiş oldum." dedi.

Öte yandan kendisi gibi oyuncu olan Kaan Yıldırım ile yeni bir aşka yelken açtığı konuşulan ünlü oyuncu, gazetecilerin "Kaan Bey ile aşk yaşadığınız doğru mu?" sorusuna ise kaçamak cevaplar verdi.

Hande Erçel, "Bu konuyu şimdi konuşmayalım lütfen, daha güzel bir zamanda sohbet ederiz." dedikten sonra otomobiline bindi.



