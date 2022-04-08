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Hande Erçel'in 'Kaan Yıldırım' sessizliği! "Sonra konuşalım"

08.04.2022 10:55 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Meslektaşı Kaan Yıldırım ile yeni bir ilişkiye başladığı ileri sürülen oyuncu Hande Erçel, önceki gün İtalya tatili dönüşü İstanbul Havalimanı'nda objektiflere yansıdı. Ünlü oyuncu, gazetecilerin Yıldırım ile ilgili sorularını "Bu konuyu şimdi konuşmayalım" diyerek geçiştirdi.

Hande Erçel'in 'Kaan Yıldırım' sessizliği! "Sonra konuşalım"

Habertürk'ten Tolga Aslan'ın haberine göre; Hande Erçel, geçtiğimiz günlerde ablası Gamze Erçel ile birlikte çıktığı Milano tatili dönüşü İstanbul Havalimanı'nda görüntülendi. Muhabirlerin "Milano nasıl geçti?" sorusuna yanıt veren Erçel, "Çok güzel bir tatil oldu bizim için, hem dinlenmiş oldum." dedi.

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Öte yandan kendisi gibi oyuncu olan Kaan Yıldırım ile yeni bir aşka yelken açtığı konuşulan ünlü oyuncu, gazetecilerin "Kaan Bey ile aşk yaşadığınız doğru mu?" sorusuna ise kaçamak cevaplar verdi.

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Hande Erçel, "Bu konuyu şimdi konuşmayalım lütfen, daha güzel bir zamanda sohbet ederiz." dedikten sonra otomobiline bindi.


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Anahtar Kelimeler:
Hande Erçel Kaan Yıldırım
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